Северные пейзажи Юлии Трудовой

В музее города Гатчины 2 ноября состоялась творческая встреча с Юлией Трудовой, участниками которой стали ее коллеги по искусству, друзья и поклонники сложного и прекрасного жанра акварели.

Юлия Трудова родилась в 1991 году в городе Северодвинске, на берегу Белого моря. В 2009 году переехала в Санкт-Петербург, где окончила Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. Творчество всегда было неотъемлемой частью жизни Юлии. Она обучалась на курсах рисунка в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица, посещала мастер-классы известных художников-акварелистов.

По словам Юлии, творчеством начала серьезно заниматься в 2020 году. Художница пробует себя в разных жанрах и техниках, но любимым материалом для нее остается акварель.

«Акварель капризна, непредсказуема, но именно она способна выразить мои мысли и чувства, передать красоту момента и природы на листе бумаги. Танцуя кистью по листу, творится акварельное волшебство, на которое ни один другой материал не способен», - так говорит об этой технике художница.

Юлия Трудова — член Союза акварелистов России, Творческого союза лужских художников и Гатчинского товарищества художников, участница многих коллективных выставок. Ее работы находятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Ее творчество, посвященное Русскому Северу, находит отклик в сердцах зрителей самой широкой аудитории. Картины акварелистки побывали на выставках в самых разных городах — в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Луге, Котласе, Северодвинске, Благовещенске. Как рассказала Юлия Трудова на творческом вечере, персональная выставка в музее города Гатчины стала самой масштабной в ее творческой биографии: в экспозиции представлено более 60 работ.

Одним из источников вдохновения талантливой художницы стала природа родной Архангельской земли. В этих краях Юлия бывает почти каждое лето. Она уверена: того, кто побывал там хотя бы раз, Север манит к себе вновь и вновь.

«Для кого-то Север мрачный, серый и неприветливый, - говорит художница. - А для меня это поистине волшебный край, который способен поразить своей неповторимой красотой и оставить неизгладимый след в сердце. Несмотря на суровый климат, Север может быть и теплым, особенно летом, когда дни долгие, а солнце светит ярко и щедро. Солнечные дни создают особую атмосферу, когда кажется, что время замедляется, позволяя в полной мере насладиться красотой окружающего мира и вдохнуть ароматы цветущих трав. Именно поэтому в моих картинах много пейзажей и солнца. Зимний Север не менее прекрасен: ты как будто попадаешь в снежную сказку, особенно после Санкт-Петербурга».

Север для Юлии — не только родина предков, но и место силы, поэтому большая часть акварелей посвящена этому краю, в частности, живописным берегам рек Виледи и Вычегды с их деревенскими окрестностями.

«Все мои картины пропитаны любовью к родному краю, к местам, где прошло мое детство, - отмечает художница. - Пейзажи, изображенные на картинах — это не просто точки на карте, специально выбранные для пленэра. Это места, с которыми у меня связаны самые теплые и нежные воспоминания или какие-то моменты из жизни».

Особое место в творчестве Юлии Трудовой занимают деревенские пейзажи со старыми, очень уютными домами. «Я всегда пишу такие работы с особым трепетом, ведь в каждом доме есть частичка души, - отмечает она. - Они как будто живые и таят в себе множество историй не одного поколения их обитателей».

Выставка «В лучах северного солнца» продлится в музее города Гатчины до 30 ноября.

Юлия Лысанюк