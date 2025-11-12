Бюджет Ленобласти 2026 принят в первом чтении

В заседании участвовали губернатор региона Александр Дрозденко и полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Игорь Руденя. Представлял проект глава финансового блока Роман Марков.

Бюджет сохраняет социальный характер и направлен на развитие. В 2026 году общий объём доходов составит 282,4 млрд рублей, расходов — 309,9 млрд, дефицит — 10,5%, что позволяет сохранять гибкость при планировании и накапливать профицит за счет сэкономленных средств.

Удельный вес собственных доходов в 2026 году составит 92,4%. Это высокий показатель финансовой устойчивости, который позволяет региону не только выполнять, но и наращивать социальные обязательства.

Основные направления — поддержка людей, выполнение социальных обязательств и инфраструктурное развитие. Расходы на социальную политику являются крупнейшей статьей бюджета. В 2026 году на эти цели направляется 171,6 млрд рублей, что составляет 56% от всех расходов.

На поддержку семей с детьми на 2026 год запланировано 20,1 млрд рублей, что на 16,6% выше уровня 2025 года. Это позволит расширить меры поддержки, такие как региональный маткапитал, выплаты на третьего ребенка и компенсация аренды жилья для молодых семей»,

На зарплаты работников бюджетной сферы предусмотрено 47,8 млрд рублей, на реализацию региональных проектов и нацпроектов — 33 млрд.

22 октября прошли депутатские слушания по бюджету (так называемое «нулевое» чтение), после чего рассмотрение бюджета продолжилось уже в рамках заседаний постоянных комиссий.

6 ноября в Ломоносовском районе Ленобласти состоялись публичные слушания, которые являются важным инструментом формирования регионального бюджета, способствуя обеспечению его прозрачности, вовлеченности граждан и повышению эффективности бюджетного планирования.

Для жителей Ленинградской области выпущена брошюра: «Бюджет для граждан» по проекту областного закона «Об областном бюджете Ленинградской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

Каждый может скачать ее по ссылке. Важная особенность этого файла – строки в нем интерактивные: скачав документ, можно перемещаться по оглавлению, знакомиться с отдельными параметрами бюджета, в документе есть интерактивные ссылки на внешние ресурсы и документы, опубликованные на сайте Администрации Ленобласти. Таким образом брошюра может быть полезным инструментом не только для широкой аудитории, но и для профессионалов — финансистов, парламентариев, работников органов МСУ при изучении проекта бюджета.