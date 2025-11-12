Победа гатчинских ватерполистов
Очередной этап осеннего открытого Первенства Академии водных видов спорта – 2025 – турнир по водному поло в рамках проекта «Кадетские и школьные старты» – прошел на осенних каникулах в Пензе. Гатчинские ватерполисты заняли первое общекомандное место!
В турнире приняли участие более ста школьников и кадетов из шести регионов страны: Пензенской и Московской областей, города воинской славы Гатчина Ленинградской области, городов–героев Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.
В категории до 14 лет победу одержала команда «Гатчина», 2 место – «СОШ 14», Московская область, 3 место – команда «Медведи», Москва.
Среди игроков до 16 лет победила команда «Дельфин», Москва, 2 место заняла команда «Гатчина», 3 место – «Белые медведи», Севастополь.
По итогам турнира гатчинские ватерполисты и в этот раз не подвели Ленинградскую область, став победителями в общекомандном зачете.
Участникам турнира вручены грамоты, медали и памятные вымпелы.
Следующий турнир «Кадетские и школьные старты» по водному поло состоится в декабре в Москве. Организатор – Межгосударственный Союз городов-героев и Академия водных видов спорта.
Пожелаем удачи нашим юным спортсменам!