Победа гатчинских ватерполистов

В турнире приняли участие более ста школьников и кадетов из шести регионов страны: Пензенской и Московской областей, города воинской славы Гатчина Ленинградской области, городов–героев Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

В категории до 14 лет победу одержала команда «Гатчина», 2 место – «СОШ 14», Московская область, 3 место – команда «Медведи», Москва.

Среди игроков до 16 лет победила команда «Дельфин», Москва, 2 место заняла команда «Гатчина», 3 место – «Белые медведи», Севастополь.

По итогам турнира гатчинские ватерполисты и в этот раз не подвели Ленинградскую область, став победителями в общекомандном зачете.

Участникам турнира вручены грамоты, медали и памятные вымпелы.

Следующий турнир «Кадетские и школьные старты» по водному поло состоится в декабре в Москве. Организатор – Межгосударственный Союз городов-героев и Академия водных видов спорта.

Пожелаем удачи нашим юным спортсменам!