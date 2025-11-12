В Ленобласти представили серию документальных фильмов «Возвращение» о героях СВО

Главными героями документального цикла стали участники специальной военной операции, получавшие помощь в Кластере комплексного сопровождения участников СВО на базе ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» во Всеволожске.

Цикл состоит из четырех частей, каждая из которых рассказывает историю одного участника СВО, его путь от мирной жизни к участию в боевых действиях, воспоминания о них, ранении, приведшем к инвалидности, и последующему восстановлению. В каждой серии особое внимание уделено людям, участвующим в медицинской и социальной реабилитации, а также новейшим технологиям и эффективным методам, применяемым в Кластере комплексного сопровождения.

«О подвигах наших бойцов СВО создают спектакли и фильмы. Но в них героев играют. В документальном цикле «Возвращение» все герои и их истории — настоящие. В коротком, но очень остром метре — истории о подвиге, отчаянии, поддержке, мужестве и возвращении. Те фильмы, которые заставляют жить», — отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Проект создан под руководством директора Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирины Дрозденко и команды продюсеров Марьяны Румянцевой и Дарьи Осиповой АНО «Женсовет Всеволожского муниципального района».

«Этот фильм — не только про возвращение к мирной жизни. Важнее, для кого он. Для тех, кто сегодня лежит на больничных койках, кто смотрит в потолок, у кого вокруг темнота от боли и страха. Чтобы они увидели — как бы тяжело не было именно в этот момент жизни, у них впереди есть будущее. Что кто-то уже прошел этот путь, и у него случилась нормальная человеческая жизнь. Она другая — но она есть», — отметила Ирина Дрозденко.

Посмотреть цикл документальных фильмов можно по ссылке.