Муниципальным служащим — антикоррупционные семинары

В Гатчинском округе прошел методический семинар по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции. Специалисты областной администрации представили гатчинским чиновникам опыт в выявлении и предотвращении правонарушений.

Цель семинара для сотрудников администрации округа и подразделений с правами юридического лица — повышение эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции.

Комплекс антикоррупционных мероприятий, необходимых к проведению, методики и рекомендации по организации и планированию работы в сфере противодействия коррупции муниципальным служащим представила заместитель руководителя Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области Анастасия Аносова. Она рассказала о планировании и организации деятельности по противодействию коррупции в органах местного самоуправления.

Отдельное внимание было уделено обеспечению и принятию органами местного самоуправления действенных мер по повышению эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе.

По результатам обучения определены пути совершенствования правоприменительной практики реализации антикоррупционных мероприятий, а также даны рекомендации, с учетом которых будет продолжена работа по предупреждению коррупционных правонарушений. Участникам семинара предоставлены памятки, содержащие информацию по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в качестве раздаточного материала.

Семинар для ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Гатчинского округа и подразделений с правами юридического лица проведен во исполнение решения комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области управлением профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области.