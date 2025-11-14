Первенство Ленобласти по рукопашному бою

Современное общество привыкло к коммунальным благам, но не все могут принять факт, что за блага надо платить, и понять, что своевременная оплата населением жилищно-коммунальных услуг – залог стабильности в работе хозяйства всего населенного пункта. Ведь от этого зависит работа по обслуживанию и ремонту коммуникаций и оборудования, формирование плановых работ, привлечение иных специализированных организаций.