Первенство Ленобласти по рукопашному бою
В Выборге 1–2 ноября прошло Первенство Ленинградской области по рукопашному бою среди юношей и девушек 12–17 лет, а также среди юниоров и юниорок 18–21 года.
В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из 10 муниципальных районов. В их числе – воспитанники «Центра спортивных единоборств» из Гатчины.
По итогам поединков Софья Козловская и Александр Екимов завоевали серебряные медали, а Степан Петров, Дмитрий Ермоленко, Мирослав Сахарутов, Ярослав Лисица, Виктор Горр, Иван Сейткиреев, Виктория Сергеева, Леонид Харитонов и Дмитрий Кузьмин – бронзовые медали.
Также в Первенстве поучаствовали спортсмены из клуба единоборств «ЯРС». В результате соревнований первое место заняли Никита Петров, Егор Коршунов, Тигран Осипян, Никита Понкратов. На втором месте – Павел Глуханов, Тимур Каргинов. Третье место завоевали Самвел Асланян, Александр Феденко, Давид Каргинов, Мирза Мурачуев, Михаил Тригуб, Матвей Панченко и Арсений Маркелов.
Следующая остановка спортсменов – Первенство Северо-Западного федерального округа.