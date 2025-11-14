Романса трепетные звуки в Гатчине

За три дня в стенах трех залов прозвучали шедевры камерного жанра в исполнении интересных и самобытных вокалистов в возрасте от 17 до 80 лет. Жюри и зрители услышали всё многообразие жанра – от классики до авторской песни, от салонного до цыганского романса. Вокалисты соревновались в трех категориях: молодые исполнители, профессионалы и любители.

В состав жюри вошли Галина Преображенская, Николай Копылов, Александр Каган, Ирина Шабордина, Людмила Шепелева, Владимир Вьюров, Евгений Южин, Дина Каминская и другие.

Общим решением обладателем Гран-при «Гатчинской романсиады 2025» стал обладатель уникального голоса и таланта Андрей Реймерс – диакон собора Владимирской иконы Божией Матери на Владимирской площади Санкт-Петербурга. Андрей Реймерс выступал в категории «Любители». А в новой для «Гатчинской Романсиады» категории «Дуэты» он предстал перед жюри и зрителями вместе со своей супругой Антониной Шестаковой-Реймерс. По итогам конкурса их творческий тандем признан лучшим.

В категории «Молодые исполнители» диплома лауреата I степени были удостоены Дарья Чувасова, Анна Елисеева и Никита Козулин. Диплом лауреата II степени получили Цянь Юйцы, Полина Бортникова, Хуан Цзыцзюнь и Кирилл Лозакович. Лауреаты III степени – Юрий Теслюк, Ангелина Сидоренко и Ярослава Романова.

По традиции были вручены дипломы в специальных номинациях. За блистательное исполнение в номинации «Произведение на стихи поэта Сергея Есенина в честь 130-летия со дня рождения» награжден Никита Козулин. Обладателем диплома в номинации «Надежда Романсиады» стала Мария Соколова. Диплома «Мисс Романсиада» удостоена Данелита Бузоева.

В категории «Профессиональные исполнители» диплом лауреата I степени вручен Иосифу Пилиеву и Элине Рихтер. Лауреатами II степени признаны Ма Хэяо и Фэн Лей, лауреатами III степени – Александр Дьяков и Дарья Конасова.

В категории «Дуэты» обладателями диплома лауреата I степени стали Антонина Шестакова-Реймерс и Андрей Реймерс. Диплом лауреата II степени получил дуэт «Астралето», диплом лауреата III степени – Елизавета Петрухина и Хуан Синьчжэ.

В категории «Любители» дипломом лауреата I степени награжден Вадим Лаута. Лауреатами II степени стали Николай Терешкин и Кирилл Еропов, лауреатами III степени – Татьяна Куприянова, Дарья Дмитриева, Виталий Хабалаев.

В специальной номинации «Исполнение произведения композитора Цезаря Кюи в честь 190-летия со дня рождения» награды удостоена Дарья Дмитриева. «За музыкальную выразительность» отмечен Сергей Кузнецов. Диплом «Лучший концертмейстер» в этом году получили Дарья Верещагина и Константин Зелигер.

Гала-концерте XIV Международного конкурса исполнителей романса «Гатчинская Романсиада» прошел в Театральном зале Гатчинского дворца.

Зал был полон и очень тепло принимал всех исполнителей.

- Прежде всего хочется поблагодарить замечательных организаторов и руководителей конкурса Бориса Демина и Дину Каминскую за титанический труд и горячее сердце. А также компетентное и доброжелательное жюри. Сердечно поздравляю лауреатов и призеров конкурса, среди которых две мои студентки – Элина Рихтер и Полина Бортникова, - поделилась эмоциями ведущая солистка Михайловского театра, художественный руководитель Школы вокального искусства Ирины Богачевой, старший преподаватель кафедры сольного академического пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Мария Литке.

Слушатели назвали концерт потрясающим – более трех часов как на одном дыхании. И по традиции общее исполнении любимого романса «Калитка» в финале.

- Я испытала большое удовольствие, – призналась гатчинская зрительница Александра Паладьева. - Профессиональные молодые и опытные исполнители и музыканты вызвали восхищение и эмоциональный подъем. Ведь живое исполнение проходит сквозь душу – пробуждает чувства, наполняет радостью. До новых встреч с прекрасным на «Гатчинской Романсиаде»!

Татьяна Можаева

Фото организаторов