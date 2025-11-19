Более 1 млн рублей сэкономили держатели ЕКП «Ленинградская» на проезде в автобусах

При оплате проезда с помощью Единой карты петербуржца Ленинградской области (ЕКП «Ленинградская»), выпускаемой на базе российской платёжной системы «Мир», пассажирам возвращается кешбэк в размере 25% от суммы каждой поездки.

«Мы видим, что жители Ленинградской области стали чаще оплачивать поездки в транспорте с помощью карты ЕКП «Ленинградская». По нашим данным, за почти 6 месяцев пассажиры, использующие для оплаты проезда такую карту, смогли вернуть суммарно более одного миллиона рублей в виде кешбэка. До завершения акции осталось чуть больше месяца, так что у держателей карт еще есть возможность вернуть часть денег с каждодневных поездок в автобусах региона», – сказала Мария Точилова, директор департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Для получения возврата части денежных средств необходимо проверить регистрацию в программе лояльности на сайте vamprivet.ru, а если ее нет, то зарегистрироваться на нем, указав номер телефона, к которому привязана ЕКП «Ленинградская». После этого можно оплачивать проезд ею как банковской картой.

Воспользоваться предложением можно в автобусах, оборудованных терминалами для приема бесконтактных банковских карт. На сегодняшний день в регионе курсирует около 1500 таких транспортных средств.

«Жители Ленинградской области, которые уже являются держателями Единой карты петербуржца, также могут присоединиться к акции. Подключить свою карту к проекту ЕКП «Ленинградская» они могут как через Личный кабинет держателя карты на портале Единой карты петербуржца и мобильном приложении ЕКП, так и при обращении в МФЦ и подразделения социальной защиты населения Ленинградской области. Каждый житель региона может выбрать удобный для себя вариант подключения к проекту, будь то онлайн−формат или личное обращение», – отметила Мария Точилова.

Важно: оплате проезда с помощью ЕКП «Ленинградская» в общественном транспорте Санкт-Петербурга кешбэк не начисляется. Акция действует только на маршрутах Ленинградской области.

Каждый участник акции сможет вернуть до 1 000 рублей в месяц в виде кешбэка.

С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте vamprivet.ru.

ЕКП «Ленинградская» − это универсальная банковская карта, выпускаемая на базе платежной системы «Мир». Оформить карту могут только граждане РФ старше 14 лет при наличии прописки в Ленинградской области. Кроме кешбэка за оплату поездок отдельные категории граждан могут использовать карту для льготного проезда в транспорте, а также скидки, кешбэк и другие привилегии от региональных и федеральных партнеров платежной системы «Мир» и партнеров. Кроме того, жители серебряного возраста могут бесплатно по ней посещать музеи региона. Подробная информация о преимуществах и возможностях ЕКП «Ленинградская» размещена на портале https://ekp.spb.ru/ekpleningradskaya.

* Кешбэк — частичный возврат денежных средств.

Фото от пресс-службы платежной системы «Мир»

