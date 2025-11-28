Как работает комиссия по делам несовершеннолетних?

Как доложил заместитель главы администрации по социальным вопросам Павел Иванов, по итогам комплексной проверки, проведенной прокуратурой Ленинградской области в сентябре, нарушений законодательства выявлено не было. Однако прокуроры вынесли ряд замечаний, в том числе в адрес деятельности гатчинской комиссии по делам несовершеннолетних.

Комиссия – коллегиальный орган, который координирует деятельность системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и в который входят соответствующие органы и учреждения. В составе комиссии – 17 постоянно действующих членов: представители системы образования, здравоохранения, культуры, службы занятости и социальной защиты населения, опеки и попечительства, молодежной политики и спорта, общественных организаций, правоохранительных органов. Кроме того, в состав комиссии включены представители «Движения первых», муниципальный координатор советников директоров школ по воспитанию и руководитель территориального структурного подразделения регионального центра психологической помощи несовершеннолетним Ленинградского областного института развития образования.

Пьют и бьют?

В целях усиления индивидуальной профилактической работы с января 2025 года в структуре комиссии постоянно действует штаб по профилактике безнадзорности и беспризорности. За год проведено девять заседаний штаба, на которых в экстренном порядке решались вопросы принятия мер реагирования органов и учреждений системы профилактики Гатчинского округа на случаи суицидального поведения детей и подростков и дальнейшего устройства несовершеннолетних, доставленных в Гатчинскую больницу по акту УМВД.

За 10 месяцев года 56 семей поставлены на профилактический учет как находящиеся в социально опасном положении – это в два раза больше, чем в 2024 и 2023 году. Основные причины такого увеличения – злоупотребление родителями спиртными напитками, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, жестокое обращение с детьми.

Кроме того, на профилактическом учете в органах внутренних дел сегодня состоит 242 несовершеннолетних и 443 родителя. На внутришкольном учете состоит 261 ребенок. Павел Иванов обратил внимание, что в структуру профилактической работы должны быть включены мероприятия по трудовой занятости этих ребят.

У каждой неблагополучной семьи – свой куратор

В рамках проведения индивидуальной профилактической работы за каждой семьей, находящейся в социально опасном положении, закреплен куратор из числа сотрудников органов системы профилактики. В 2025 году кураторами являются представители комитета образования, реабилитационного центра «Дарина», отдела по делам несовершеннолетних Гатчинского УМВД, комитета по опеке и попечительству, Гатчинской КМБ, регионального центра психологической помощи несовершеннолетним, Центра соцзащиты населения и управления федеральной службы исполнения наказаний по Гатчинскому району.

Куратором разрабатывается индивидуально-профилактический план работы, отчеты о работе с семьей ежеквартально заслушиваются на заседаниях комиссии. План формируется исходя из реальной жизненной ситуации конкретной семьи и включает в себя обязательные мероприятия: посещение семьи, профилактические беседы и консультации, контроль школьной успеваемости и посещаемости ребенка, а также вариативные мероприятия: содействие в трудоустройстве, помощь при получении социальных выплат и услуг, переобучение, содействие в получении консультации врача нарколога и прохождении курса лечения от алкогольной зависимости и т.д.

В течение установленного срока для проведения межведомственной профилактической работы куратор семьи, находящейся в социально опасном положении, обеспечивает своевременный сбор и анализ информации от субъектов системы профилактики и раз в квартал направляет в комиссию отчет с аналитической справкой, а также предложения по внесению изменений и дополнений. По итогам рассмотрения отчета членами комиссии принимается коллегиальное решение с учетом динамики ситуации в семье и заявленных ходатайств.

Выйти из социально опасного положения

По имеющимся данным, среднее время нахождения семьи в социально опасном положении составляет от года до 15 месяцев. В 2025 году 34 семьи были сняты с профилактического учета по причине улучшения ситуации, одна семья – по достижении ребенком совершеннолетия, девять – ввиду ограничения или лишения родительских прав, две семьи сменили местожительство, один несовершеннолетний был отправлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, и один из попечителей отказался от своих попечительских обязанностей.

В течение года на заседаниях комиссии рассматривались вопросы координации деятельности всех учреждений, входящих в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, заслушивались отчеты о деятельности учреждений образования, здравоохранения, культуры, опеки и попечительства, досуговых и спортивных учреждений, службы занятости, ОДН. На обсуждение выносились такие вопросы, как профилактика алкоголизма и наркомании, правонарушений, организация работы по выявлению неблагополучных семей, организация досуга и занятости детей, предотвращение экстремистской деятельности.

Комиссия систематически проводит сверку списков семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, со всеми субъектами профилактики; идет обмен информацией между учреждениями системы профилактики с целью непрерывного социально-реабилитационного и профилактического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

В свою очередь органами и учреждениями системы профилактики проводится работа по выявлению подростков, склонных к совершению противоправных действий, а также семей, в которых родители злоупотребляют спиртным и ведут асоциальный образ жизни. Регулярно проводятся мероприятия по предупреждению пребывания детей в общественных и иных местах, где их нахождение не допускается.

Яблочко от яблоньки

На основании распоряжения главы региона в Гатчинском округе проводится комплексная профилактическая операция «Подросток – 2025» по следующим направлениям: «Контингент», «Семья», «Лето», «Занятость», «Защита», «Здоровье».

Под особым контролем всех субъектов системы профилактики находится выявление жестокого обращения с детьми. В образовательных организациях родителям напоминают о недопустимости жестокого обращения с детьми, о неприемлемости насильственных методов воспитания, пропагандируется ответственное родительство, освещается проблема предупреждения детских суицидов и суицидального поведения.

Важное направление работы комиссии – выявление семейного неблагополучия (алкоголизм родителей, уклонение от воспитания, конфликтные отношения в семье), которое из века в век служит одной из причин подростковой преступности.

Профилактика буллинга

Отдельно Павел Иванов остановился на одной из форм межведомственного взаимодействия – днях профилактики, организуемых на базе образовательных учреждений по инициативе комиссии по делам несовершеннолетних.

В первом полугодии в школах Гатчинского округа было проведено 26 дней профилактики с участием инспекторов ОДН, приглашенных педагогов-психологов, специалистов по молодежной политике, сотрудников наркологической службы, медицинских работников и т.д. Анализ проведенных мероприятий показал, что необходимо менять подход, поэтому в текущем учебном году формат дней профилактики в школах изменен.

Общей темой, определенной комиссией, стала профилактика травли в образовательной среде – так называемого буллинга. Теперь дни профилактики носят общешкольный характер и включают проведение нескольких отдельных мероприятий с различной целевой аудиторией: ученики разных классов – по возрасту, педагоги, родители. Куратор из числа специалистов отдела по организационно-техническому обеспечению деятельности комиссии оказывает школам необходимую помощь в организации межведомственного взаимодействия, присутствует на дне профилактики и дает рекомендации организаторам. За октябрь–ноябрь в школах Гатчинского округа проведено пять дней профилактики.

Правовая игра «Территория закона»

Еще одна форма работы, инициированная комиссией по делам несовершеннолетних при поддержке комитета образования, – проведение интеллектуально-правовой игры для старшеклассников «Территория закона» на Кубок комиссии. Цель игры – повышение уровня правовых знаний подростков. В игре участвуют команды учеников 9–11 классов. Обязательным условием является включение в состав команд детей, состоящих на внутришкольном контроле (не менее половины команды).

Игра проводится в период с октября по март в два этапа: ежемесячные отборочные туры и финал. На сегодняшний день проведено два отборочных тура, определены победители.

Особое внимание Павел Викторович обратил на полномочие комиссии, определенное положением областного закона – о внесении в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представлений в целях устранения причин и условий, способствующих безнадзорности и совершению правонарушений несовершеннолетними, а также в целях устранения нарушений их прав и законных интересов. В течение 2025 года комиссией внесено два представления об устранении нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних на получение образования в адрес руководства Коммунарской средней школы

№ 1 и Сиверской гимназии.

«Дарина» ждёт перемен

Павел Иванов остановился на задаче, которую необходимо решить в ближайшее время: инициировать строительство нового здания для Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина». На сегодняшний день в связи с отсутствием свободных мест 12 детей из Гатчинского округа находятся в учреждениях социального обслуживания на территории других районов Ленобласти.

Также ввиду отсутствия в учреждении приемно-карантинного отделения администрация вынуждена помещать несовершеннолетних в Гатчинскую КМБ без наличия медицинских показаний и в дальнейшем решать вопрос жизнеустройства детей.

Андрей Соколов