Что нужно знать об итоговом сочинении (изложении)?

Для участия в итоговом сочинении (изложении) необходимо подать заявление не позднее чем за две недели до начала проведения. Выпускники текущего года – в образовательные организации, в которых обучающиеся осваивают образовательные программы среднего общего образования. Выпускники прошлых лет – в Комитет образования Гатчинского муниципального округа по адресу: проспект 25 Октября, дом 18, кабинет № 12 начальнику сектора управления качеством образования отдела общего и дошкольного образования Мирошкиной Оксане Михайловне. Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохождение итогового сочинения предъявляют оригиналы документов об образовании.

Заявление подается участником итогового сочинения (изложения) лично или его родителями (законными представителями) при предъявлении документов, удостоверяющих личность. Если заявление подаётся уполномоченным лицом, то к документам, указанным выше, добавляется доверенность. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья предъявляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды — оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Лица, участвующие в сочинении по желанию, самостоятельно выбирают дату участия в итоговом сочинении из числа установленных расписанием проведения итогового сочинения (изложения).

Продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность выполнения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. Для них, а также для лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, Комитет образования Гатчинского муниципального округа организует проведение итогового сочинения (изложения) в условиях, учитывающих состояние их самочувствия, особенности психофизического развития.

Необходимо учесть, что результаты итогового сочинения в случае представления их при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действительны в течение четырех лет, следующих за годом написания сочинения. Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно участвовать в написании итогового сочинения, вправе предоставить в образовательные организации высшего образования итоговое сочинение только текущего года, при этом итоговое сочинение прошлого года аннулируется.

Как помочь ребенку правильно настроиться на итоговое сочинение?

Наталья Владимировна Мординсон, педагог-психолог Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 2», рекомендует следующее: «Родителям необходимо заблаговременно ознакомиться с правилами и процедурой проведения итогового сочинения, что, несомненно, приведёт к пониманию состояния ребенка в этот период. Целесообразно в период подготовки к сдаче экзаменов отказаться от менее важных дел. Эффективность подготовки к написанию сочинения зависит от правильного распределения сил и времени. Необходимо определить темы и произведения, на которые можно будет опираться. Лучше составить план прочтения и поставить определённые задачи для раскрытия темы. Также в этот период важно соблюдение распорядка дня, особенно режима питания, отдыха и сна. Родителям выпускников нужно осознавать возможные риски и трудности, возникающие на пути к намеченным целям, быть рядом, понимать и поддерживать своих детей, тем самым помогая сохранить их психологическое здоровье».

Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА-11 действителен бессрочно.