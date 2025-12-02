В Ленинградской области можно получить новогоднюю ёлку бесплатно!

Безвозмездно (по нулевой ставке) на одного человека может быть оформлено только одно дерево высотой до 3 метров.

Порядок оформления договоров купли-продажи на заготовку елей для новогодних праздников для собственных нужд:

1. Необходимо определиться с выбором районного лесничества, на территории которого вы будете производить самостоятельную заготовку ели для новогодних праздников для собственных нужд.

2. Оформить договор непосредственно в лесничестве.

3. При обращении в лесничество в приёмные дни и часы для оформления договора купли-продажи проверяется документ, удостоверяющий личность, данные в бланке, заполняются все недостающие сведения со стороны лесничества и 1 экземпляр выдаётся покупателю.

4. Обращаем ваше внимание, что осуществить заготовку елей для новогодних праздников для собственных нужд возможно только в дату и на лесном участке, которые указаны в договоре. Во время заготовки новогодней ели и при ее транспортировке гражданам необходимо иметь при себе договор купли-продажи.

Адрес Гатчинского лесничества: г. Гатчина, Красносельское шоссе д.6

График осуществления работы по оформлению договоров:

ПН-ЧТ с 9-00 до 12-00, с 13-00 по 16-00;

ПТ с 9-00 до 12-00, с 13-00 по 15-30;

СБ, ВС с 10-00 до 14-00





#Ленобллес #новогодняяель #ленобласть #ленинградскаяобласть

фото freepik.com