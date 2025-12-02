Вместе мы можем больше!

На базе Ресурсно-добровольческого центра в Гатчине завершилась двухдневная школа командного состава для руководителей линейных студенческих отрядов Ленинградской области. Мероприятие, прошедшее 29-30 ноября, стало ключевой площадкой для стратегического планирования, обмена опытом и выработки решений актуальных задач движения с участием более двадцати представителей отрядов.

Программа первого дня была насыщенной и сфокусированной на коллективной работе. После интерактивных тренингов на развитие лидерских качеств участники в ходе мозгового штурма выделили наиболее острые темы, требующие решения в 2026 году, и наметили первые пути их реализации.

Центральным событием стала защита стратегии развития штаба Ленинградского областного регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО). Руководство штаба представило командирам комплексный план развития движения в регионе на ближайшие годы, задав тем самым вектор общей работы.

Не менее важной частью дня стали профильные встречи с руководителями основных направлений деятельности: педагогических, сельскохозяйственных, сервисных отрядов, а также Трудовых отрядов подростков (ТОП). Это позволило линейным командирам точечно обсудить специфику своих сфер.

Завершился день творческим вечером, посвященным рефлексии, анализу личных и командных целей, что способствовало укреплению корпоративного духа.

Второй день школы был посвящен специализированному обучению. Для командиров, их заместителей и методистов были организованы отдельные лекции и семинары, направленные на углубление знаний в области управления и методического обеспечения.

Кульминацией подготовки стала защита стратегий развития самих линейных отрядов перед экспертами областного штаба. К этому ответственному этапу участники готовились заранее, и каждая презентация вызвала живую дискуссию.

В ходе защиты стратегий подробный и структурированный план представил студенческий педагогический отряд «Сознание» из Гатчины. В проекте отряда на следующий год, который представили Эльвира Стан, Виктория Земцова и Марина Михнева, — внедрение балльно-рейтинговой системы для мотивации и оценки кандидатов в вожатые, а также планомерная актуализация методической базы для действующих членов. Кроме того, «Сознание» планирует расширить сотрудничество с учебными заведениями города, чтобы привлекать к вожатской деятельности новых заинтересованных студентов.

«Российские студенческие отряды — это гораздо больше, чем временная работа для студентов. Это уникальная школа жизни, которая для миллионов молодых людей стала стартовой площадкой не только в профессии, но и в развитии лидерских качеств, ответственности и умения работать в команде. Проведённая школа — это инвестиция в нас, руководителей, а значит, и в успех всего нашего движения в Ленинградской области», — подчеркнула командир СПО «Сознание» Эльвира Стан.

По общему мнению участников, школа выполнила свою главную задачу: обеспечила лидеров студотрядов региона четкими целями, практическими инструментами и мотивацией для плодотворной работы в новом году.