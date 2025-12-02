XII Спартакиада пенсионеров – чествование победителей

Участники спартакиады преодолели девять видов соревнований: пионербол, шахматы, русские шашки, настольный теннис, лыжные гонки, дартс, бадминтон, городки и фестиваль ГТО.

В итоговом протоколе команды распределились так: первое место – «Фортуна», второе место – «Торпеда», третье место – «Арена». На четвертом месте – «Электроприбор», на пятом – «Сильвия-Ветераны», на шестом – «Школа Третьего возраста», на седьмом – «Маяк», на восьмом – «Мариенбург».

Отдельно был отмечен успех команды «Фортуна»: в восьми испытаниях она занимала первые и вторые места, и только бадминтон не поддался участникам.

Благодарностями спорткомитета и подарками были отмечены представители команд, на чьих плечах лежит больше всего задач по подготовке к участию в спартакиаде:

- Ольга Васильевна Фадеева (представитель команды физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена»),

- Татьяна Гурьевна Мышкина («Фортуна»),

- Буглимова Татьяна Михайловна («Школа третьего возраста»),

- Лошкарева Татьяна Михайловна («Маяк»),

- Царькова Лариса Владимировна («Мариенбург»),

- Владимир Александрович Радаев («Сильвия-Ветераны»),

- Кузнецов Андрей Николаевич («Электроприбор»),

- Миронова Тамара Алексеевна («Торпеда»).

По традиции Спартакиады подарками и грамотами чествовались участники, которые в 2025 году праздновал или еще будет праздновать свой юбилей. Самые старшие – Лариса Владимировна Царькова («Мариенбург»), Ангелина Владимировна Татарина («Сильвия-Ветераны»), Людмила Павловна Литвинова («Арена»), Николай Сергеевич Пименов («Мариенбург»), Вильё Адамович Остонен («Фортуна»), Виталий Алексеевич Ким («Школа Третьего возраста») – встретили свой 80-й день рождения!

Поздравляем всех участников с завершением XII Спартакиады и выражаем восхищение энергией, мудростью и преданностью спортивному делу! Продолжайте вдохновлять весь Гатчинский округ!

Следующая, 13-я по счету спартакиада, будет называться Спартакиадой спортивного долголетия «Серебряный возраст» Гатчинского муниципального округа.