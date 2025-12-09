Китайский бизнес готов инвестировать в ленинградский технопарк
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Сучджоу встретился с представителями китайских компаний, производящих аккумуляторные батареи, станки 3Д-печати, системы умного дистанционного управления, микрочипы и микропроцессоры.
Рубрики: Экономика
«Проект технопарка китайских производств в Ленобласти известен и в Сучджоу.
На площадке торгово-промышленной палаты встретился с представителями компаний, производящих аккумуляторные батареи, станки 3Д-печати, системы умного дистанционного управления, микрочипы и микропроцессоры.
Китайский бизнес подтвердил готовность инвестировать и в инженерную инфраструктуру технопарка, и в создание собственной управляющей компании на ленинградской площадке», – рассказал в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.