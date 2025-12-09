Мастер-класс по изготовлению окопных свечей ко Дню Героев Отечества прошёл в Гатчине

Наставниками выступили добровольцы благотворительного фонда «ZOV ФЕДОТОВОЙ». Они подробно рассказали, зачем бойцам нужны окопные свечи, какие нюансы важны при их изготовлении и какая гуманитарная помощь сейчас особенно востребована на передовой. Участники смогли увидеть весь процесс — от подготовки картонных заготовок до аккуратного заливания парафина.

По словам самих ребят, техника кажется простой: достаточно консервной банки, плотного картона и парафина. Но качество исполнения определяет всё — будет ли свеча коптить, насколько устойчиво горит и насколько удобна в использовании. Опытные волонтёры отмечают, что при сноровке один человек может изготовить 10–20 свечей всего за полчаса. Каждая из них обеспечивает тепло и возможность разогреть пищу до шести часов, а иногда используется бойцами и как тепловая приманка для отвода дронов противника на пустые укрытия.

Молодые добровольцы отметили, что участие в мастер-классе помогает не только освоить полезное ремесло, но и лучше понять, как их работа поддерживает тех, кто служит на линии боевого соприкосновения.

Информация и фото Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области