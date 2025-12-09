От души благодарю!
Из редакционной почты.

Хочу выразить благодарность врачу Сяськелевской амбулатории Александру Владимировичу Малышеву и всему медицинскому персоналу за доброту и заботу.
Мне, в силу возраста, часто приходится обращаться в амбулаторию, и всегда я чувствую их отзывчивость, желание помочь. Спасибо вам за труд.
Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всём!
С уважением и благодарностью, В.В. Хлестакова
