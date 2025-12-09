От души благодарю!

Хочу выразить благодарность врачу Сяськелевской амбулатории Александру Владимировичу Малышеву и всему медицинскому персоналу за доброту и заботу.

Мне, в силу возраста, часто приходится обращаться в амбулаторию, и всегда я чувствую их отзывчивость, желание помочь. Спасибо вам за труд.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всём!

С уважением и благодарностью, В.В. Хлестакова