От швейных лоскутков — к нитям доброты: студенты Ленобласти провели волонтёрскую акцию «#КотЖизни»

Идея проекта проста, но глубока: вовлечь в волонтерство через совместное творчество. Молодые люди приехали не с готовой программой, а с предложением создать что-то ценное вместе: вместо привычных лекций или концерта — обрезки ярких тканей, нитки, иголки и наполнитель.

«То, как бабушки старались сделать котиков, а потом радовались тому, что они могут остаться у них, было очень мило» – делится эмоциями Екатерина Тишкова, руководитель (командир) одного из отрядов Ладожского десанта.

В просторной комнате центра за столами собрались и волонтеры, и жители. Кто-то уверенно кроил по лекалам, кто-то впервые в жизни брал в руки иголку. Рождались неповторимые котики — в горошек, в полоску, с бантиками и смешными усами. Каждый — с характером.

Мягкие игрушки, в которые вложили тепло рук бабушки, отправятся в больницы, социальные учреждения, детям, оказавшимся в трудной ситуации. Таким образом, «#КотЖизни» станет связующим звеном в цепочке добра между поколениями.

Акция #КотЖизни завершилась, но процесс запущен. Сшитые игрушки поедут дарить утешение, а у их создателей останутся новые впечатления и, возможно, желание продолжить. Ведь чтобы делать мир добрее, иногда достаточно всего лишь лоскутка, нитки и открытого сердца.