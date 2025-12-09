От швейных лоскутков — к нитям доброты: студенты Ленобласти провели волонтёрскую акцию «#КотЖизни»
В Павловском геронтологическом центре в минувшую пятницу было особенно уютно и оживленно. Студенты ЛГУ им. А.С. Пушкина в составе студенческих отрядов Ленинградской области и молодежной патриотической акции «Ладожский десант» провели здесь необычную добровольческую акцию под теплым хештегом #КотЖизни. Их миссия — доказать, что творить добро можно просто и с душой.
Идея проекта проста, но глубока: вовлечь в волонтерство через совместное творчество. Молодые люди приехали не с готовой программой, а с предложением создать что-то ценное вместе: вместо привычных лекций или концерта — обрезки ярких тканей, нитки, иголки и наполнитель.
«То, как бабушки старались сделать котиков, а потом радовались тому, что они могут остаться у них, было очень мило» – делится эмоциями Екатерина Тишкова, руководитель (командир) одного из отрядов Ладожского десанта.
В просторной комнате центра за столами собрались и волонтеры, и жители. Кто-то уверенно кроил по лекалам, кто-то впервые в жизни брал в руки иголку. Рождались неповторимые котики — в горошек, в полоску, с бантиками и смешными усами. Каждый — с характером.
Мягкие игрушки, в которые вложили тепло рук бабушки, отправятся в больницы, социальные учреждения, детям, оказавшимся в трудной ситуации. Таким образом, «#КотЖизни» станет связующим звеном в цепочке добра между поколениями.
Акция #КотЖизни завершилась, но процесс запущен. Сшитые игрушки поедут дарить утешение, а у их создателей останутся новые впечатления и, возможно, желание продолжить. Ведь чтобы делать мир добрее, иногда достаточно всего лишь лоскутка, нитки и открытого сердца.