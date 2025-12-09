В Ленинградской области в рамках догазификации подключено 30 тысяч домовладений
Специалисты «Газпром газораспределение Ленинградская область» в рамках догазификации подключили к газовым сетям 30-тысячного потребителя. Им стала семья Богдановых из деревни Владимировка Ломоносовского района.
Рубрики: ЖКХ
Ранее супруги Богдановы использовали для отопления дома электричество. Теперь расходы на обогрев сократятся в несколько раз.
«Газопровод до границ домовладения построен бесплатно для собственников по программе догазификации. Семья воспользовалась региональной субсидией, которая почти полностью покрыла затраты на подготовку к приему газа», - пояснил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин.
За время реализации догазификации в Ленинградской области исполнено 46,2 тыс. договоров на подключение – газопроводы построены до границ домовладений.
Фото пресс-службы АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»
