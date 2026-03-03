Губернаторские гранты — молодым активистам

В конкурсе могут участвовать жители 47-го региона в возрасте от 14 до 35 лет. Обязательные условия:

— наличие молодёжного проекта, который уже реализуется/планируется к реализации в текущем году на территории Ленинградской области;

— постоянная или временная регистрация на территории Ленинградской области.

На выбор — 11 номинаций: от развития молодёжных медиа до создания общественных пространств и экологического просвещения.



Проектную заявку необходимо подготовить по шаблону в формате pdf и отправить на почту: omplo@lenreg.ru

На конкурс можно подать только одну заявку, приём заявок открыт до 31 марта (включительно).

Подробнее о конкурсе читайте на сайте. Если при подготовке заявки возникнут вопросы, можно обратиться за консультацией:

→ в Комитет по молодёжной политике Ленинградской области — 8 (812) 539-42-50, Надежда Тарасова (главный специалист),

→ в Молодёжный проектный офис.