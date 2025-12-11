Задержаны предполагаемые производители и сбытчица алкоголя, которым отравились двое жителей Коммунара

Прибывшими полицейскими были обнаружены тела 60-летнего хозяина жилища и его 47-летнего знакомого без следов насильственной смерти. Проведённая судебно-медицинская экспертиза выявила в крови погибших смертельное содержание токсичного вещества – этиленгликоля.

Следственными органами по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России «Гатчинское» при содействии коллег из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили и, по подозрению в причинении смерти по неосторожности, задержали 72-летнюю местную жительницу. Предварительно, именно у неё погибшие приобрели в розлив спиртосодержащую жидкость, употребление которой привело к их смерти.

В доме женщины на Ленинградском шоссе города Коммунар был проведён обыск, в ходе которого была изъята сомнительная продукция в пластиковой таре. Её образцы направлены в Экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили предполагаемых «бутлегеров», организовавших с целью сбыта кустарное производство суррогатных напитков, которые были обнаружены у 72-летней пенсионерки. Ими оказались двое 50-летних жителей Петербурга. Один из мужчин, как выяснилось, ранее был судим за мошенничество и похищение человека.

Подпольное изготовление сомнительного горячительного злоумышленники наладили в двух гаражах: на Кубинской и Краснопутиловской улицах. Там оперативники обнаружили 257 канистр с суррогатом общим объёмом 1285 литров, а также многочисленные пустые пластиковые канистры и самодельное оборудование для смешивания спирта с водой. Образцы изъятой спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу.

Все трое задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.

Полиция продолжает проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление соучастников задержанных, а также каналов сбыта продукции, опасной для жизни и здоровья населения.

Информация ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области