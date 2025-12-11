Гатчинские баскетболистки – лучшие на чемпионате

По результатам турнира среди команд девушек на первом месте – школьный спортивный клуб «Аэродром» Гатчинской школы № 2. На втором месте – команда «Лидер» из Тосненской гимназии № 2. На третьем месте – команда «Альтаир» Волосовской школы № 1. Лучшим игроком стала Елизавета Казакова из Гатчинской школы № 2.

По итогам турнира среди команд юношей на первом месте – «Лидер» Тосненской гимназии № 2. На втором месте – «Альтаир» Волосовской школы № 1. На третьем месте – «Пеликан» Коммунарской школы № 3. Лучшим игроком был признан Даниил Степанов из Тосненской гимназии № 2.