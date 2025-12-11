Ленинградская область задаёт стандарт

Ленинградская область уже сейчас может предложить участникам и ветеранам СВО не только программу по восстановлению здоровья, но и всестороннюю помощь в адаптации к мирной жизни.

Первый в стране кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников и ветеранов СВО во Всеволожске посетил председатель общероссийского общественного движения «Вете раны России» Ильдар Резяпов.

— Я был удивлён, что та кой мощный проект работает уже сегодня, — поделился своими впечатлениями от инфраструктуры кластера Ильдар Резяпов. — Я увидел всё своими глазами, пообщался с ребятами. Видел спортивные залы для реабилитации бойцов, которые учатся ходить на протезах. Важно, что здесь есть протезирование. И всё можно получить в одном месте.

Ильдар увидел и сам процесс протезирования, в частности, с применением технологий 3D-печати. Главное преимущество метода — 3D-принтинг помогает изготовить протез по индивидуальным параметрам, с учётом всех анатомических особенностей пациента. Современные техно логии позволяют на печатать протез из мелкой фракции титана, а значит, конструкция будет прочной, лёгкой и безопасной.

Центр адаптивной физической культуры, реабилитации и абилитации стал первым объектом кластера, открытого в 2024 году специально для помощи участникам СВО и членам их семей. Он появился на базе всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции, который уже 10 лет занимается трудоустройством людей с особенностями здоровья. Опираясь на многолетний опыт, Мультицентр предлагает ветеранам и их близким программы профессиональной подготовки и переобучения.

Гость кластера посетил занятия по IT-технологиям и практике видеонаблюдения. Побывал и в швейной мастерской, где учат шить армейское снаряжение: тактические одеяла, маскировочные плащи, аптечные сумки. Обучение по пошиву экипировки в первую очередь проходят жёны, матери и сёстры участников СВО.

Председатель общественного движения «Ветераны России» высоко оценил функциональность кластера, а также то, что доступ ко всем его услугам осуществляется бесплатно.

— Мы видим для нас реальную перспективу взаимодействия. В наш адрес поступает большое количество обращений о помощи. И мы будем рассказывать о том, как работает кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников и ветеранов СВО во Всеволожске, который является лучшим в России. Проект заслуживает развития в рамках страны, — убеждён Ильдар Резяпов.

На днях Мультицентр посетила ещё одна делегация — общественная организация «Первый Патриот», состоящая из представителей разных регионов России. Такие межрегиональные встречи служат укреплению системы поддержки героев, уверены в кластере.