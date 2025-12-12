Шахматные баталии в Гатчине

В «Мемориале Михаила Чигорина» по рапиду уверенную победу одержал Александр Суворов, набрав 6,5 очков из 7 возможных. На втором месте Степан Веселов, уступивший всего одно очко. Третьим стал Иван Герасимов. Все трое также были признаны лучшими в категории «Юноши».

Среди мальчиков призовые места распределились так: первое место – Тимофей Мамонов, второе место – Ярослав Ровинский, третье место – Александр Грушин.

В номинации «Девушки» блестяще выступили Любовь и Варвара Мокеевы, уверенно сражавшиеся наравне с юношами. Третье место заняла Екатерина Лобанова.

Все призеры и участники получили кубки, медали и памятные призы на память.