Шахматные баталии в Гатчине
В клубе «Дебют» 6 и 7 декабря прошли игры, посвященные Михаилу Чигорину – сильнейшему шахматисту на рубеже XIX–XX веков, который родился в Гатчине.
Рубрики: Спорт
В «Мемориале Михаила Чигорина» по рапиду уверенную победу одержал Александр Суворов, набрав 6,5 очков из 7 возможных. На втором месте Степан Веселов, уступивший всего одно очко. Третьим стал Иван Герасимов. Все трое также были признаны лучшими в категории «Юноши».
Среди мальчиков призовые места распределились так: первое место – Тимофей Мамонов, второе место – Ярослав Ровинский, третье место – Александр Грушин.
В номинации «Девушки» блестяще выступили Любовь и Варвара Мокеевы, уверенно сражавшиеся наравне с юношами. Третье место заняла Екатерина Лобанова.
Все призеры и участники получили кубки, медали и памятные призы на память.
