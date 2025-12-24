Погружение в киносказку

В канун Нового года всех любителей кино поздравила с праздником заместитель директора Гатчинского городского Дома культуры - руководитель киноконцертного зала «Победа» Наталья Маженова. - Уважаемые гатчинцы, дорогие гости! От всей души поздравляем вас с праздником и приглашаем в наш гостеприимный киноконцертный зал, чтобы разнообразить семейное общение и провести праздничные новогодние каникулы в уютной обстановке вместе с добрыми, сказочными фильмами. Мы ждем вас! Встречайте Новый год на мажорный лад: ярко, необычно и душевно, - обратилась к зрителям Наталья Юрьевна и представила праздничную программу.

Премьеры 2025 года

Первым делом зрителей приглашают на просмотр премьер 2025 года. С 18 декабря в «Победе» демонстрируется фильм «Елки-12» о полном неожиданных встреч путешествии девятилетнего Вани к Деду Морозу в Великий Устюг. А еще фильм «Снеговик», где герои проходят сложные испытания, чтобы победить зло и вернуть праздник. Захватывающие сюжеты погрузят зрителей в новогоднюю атмосферу. С 25 декабря любителей веселых сказочных приключений будет радовать фильм «Три богатыря и свет клином».

Хиты всех времен и народов

Конечно же, любителям хорошего кино не могут не показать и старые фильмы. На удобных мягких креслах кинозала зрители совершат настоящее перемещение во времени. 29, 30 и 31 декабря в 11 часов вход в кинозал будет свободным. Фильм «Золушка» 1947 года не нуждается в описании. Сказочный фильм с любимыми артистами и прекрасной музыкой вызывает восторг у детей и взрослых уже почти 80 лет. Уверены, вместе с милой Золушкой вам захочется пританцовывать и подпевать: «Встаньте, дети, встаньте в круг». Показ цветной кинокопии фильма состоится 29 декабря в 11.00. 30 декабря в 11.00 покажут фильм «Морозко» 1964 года режиссера Александра Роу. Сказочно красивый фильм, смотреть – одно удовольствие. А 31 декабря в 11.00 в большом зале будет демонстрироваться добрый советский фильм-сказка «Двенадцать месяцев» 1972 года по пьесе Самуила Маршака.

«Щелкунчик» – в Гатчине

Настоящий подарок приготовлен для ценителей балета: 30 и 31 декабря в Гатчине в ККЗ «Победа» они увидят на большом экране «Щелкунчика» - легендарный балет на сцене Большого театра. Многие мечтают увидеть эту постановку в новогодние дни, но мало кому удается. А тут – мечты сбываются!

Увидеть первым!

В праздник на экранах страны расцветет яркий букет отечественных премьер. Вы сможете увидеть их первыми – в зале гатчинской «Победы». Сюрприз ждет всех уже 1 января: сразу два новых фильма 2026 года – «Буратино» и «Чебурашка – 2». Сделайте подарок себе и близким – стоимость билетов от 300 рублей. В Новый год – с нашей «Победой»!

Татьяна Можаева