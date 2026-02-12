Ленинградская область поддерживает молодых архитекторов

Заявки принимают до осени 2026 года, церемония награждения пройдёт 20 ноября в Государственном Эрмитаже.

«Мы давно работаем с студентами: берём реальные темы, смотрим, как ребята их решают, и из этого получается большой запас идей и планировочных решений. Часть из них потом дорабатываем и используем в практике. Новая номинация как раз про такие работы, которые уже дошли до реализации. Для молодых архитекторов это понятная мотивация и первый серьёзный шаг в профессию», — сказал главный архитектор Ленинградской области Сергей Лутченко.

Приём заявок на соискание IX Международной премии «Золотой Трезини» продлится до осени 2026 года. Церемония награждения лауреатов состоится 20 ноября 2026 года в Государственном Эрмитаже. Участие в конкурсе бесплатное. Подать заявку на соискание премии можно на официальном сайте: https://www.goldtrezzini.ru/ Девиз IX Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини» – «Архитектура как искусство» – задаёт тон всему конкурсу, который стремится выявить и сохранить для будущего самые художественно значимые объекты и проекты.