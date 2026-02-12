14 лет – за убийство 2009 года

В январе 2009 года, в крещенскую ночь, в павильон лото-клуба в Гатчине вошел преступник. Некто А. достоверно знал, что в сейфе клуба за стойкой администратора лежат деньги, и эти деньги он вознамерился украсть. Для этого заранее подобрал оружие – неустановленный колюще-режущий предмет – для нападения на администратора.

Преступник набросился на молодого человека и нанес не менее четырех ударов в область расположения жизненно-важных органов – в шею и в голову, а также в плечо и в руку. Потом он открыл сейф, забрал оттуда

49 тысяч рублей и скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

Пострадавший от причиненных ранений скончался на месте.

Гражданина А. арестовали в сентябре 2024 года. Следствие длилось долго.

Исследовав все представленные по делу доказательства, суд квалифицировал действия гражданина А. как убийство, сопряженное с разбоем – то есть нападением в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с использованием предметов в качестве оружия.

Гатчинский городской суд признал гражданина А. виновным. За разбой ему дали десять лет, но от этого наказания он освобожден в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

За убийство – по статье 105 УК РФ – подсудимому назначили лишение свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. На основании статьи 72 УК РФ осужденному зачтено в срок время содержания под стражей с момента ареста и до вступления приговора в законную силу – из расчета день за день.

При рассмотрении дела в Гатчинском городском суде подсудимый свою вину в предъявленном обвинении не признал.