Льготы для ленинградских пенсионеров

Помощь всем пенсионерам

Если пенсионер не работает и его совокупный доход ниже прожиточного минимума, ему назначается социальная доплата. Она оформляется автоматически, без заявлений: данные о доходах Социальный фонд получает через межведомственное взаимодействие.

Сертификат на замену газового оборудования предусмотрен для пенсионеров 80+ и инвалидов I группы. Сумма сертификата в 2026 году составляет 60600 рублей.

Государственная услуга по предоставлению единовременной социальной выплаты неработающим пенсионерам на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений (до 30 тысяч рублей) возможна один раз при условии проживания в собственном доме.

Пенсионеры, являющиеся собственниками жилого помещения, старше 70 лет могут рассчитывать на 50-процентную компенсацию платы за капитальный ремонт, с 80 лет – на 100-процентную компенсацию.

Пенсионеры, являющиеся собственниками жилого помещения или нанимателями, старше 70 и 80 лет – на 50-процентную и 100-процентную компенсацию (соответственно) за вывоз ТКО.

Субсидии на оплату основных коммунальных услуг выплачивают малоимущим пенсионерам, расходы на коммунальные услуги которых составляют более 22 % от общей суммы дохода.

Дополнительные разовые выплаты предоставляет Ленобласть и при достижении определенного возраста. Так, пенсионерам при исполнении 90 лет производится выплата 15 тысяч рублей; тем, кто достиг 95 лет, – 20 тысяч рублей, а те, кому исполнилось 100 и далее, ежегодно могут рассчитывать на 25 тысяч рублей к дню рождения.

Единовременная выплата полагается семейным парам, которые прожили в браке 50, 60, 70, или 75 лет. Им предоставляют единовременную выплату, равную юбилейной дате. Например, за 50 лет – 50 тысяч рублей. Заявление и пакет документов можно подать не позднее трех лет со дня юбилейной даты.

Также ленинградский пенсионер старше 65 лет имеет право на бесплатное посещение музеев Ленинградской области.

Льготы и выплаты федеральным ветеранам труда

На сегодняшний день есть два вида звания «Ветеран труда» – федеральное и региональное. Они отличаются по набору льгот.

Прежде всего при федеральном звании ветерана можно рассчитывать на небольшую прибавку к пенсии – ежемесячную денежную выплату. Ее размер определяют и индексируют региональные власти. Размер выплаты в 2026 году в Гатчинском округе – 750 рублей.

Кроме того, у ветеранов труда с федеральным статусом есть возможность получить жилье от государства. Рассчитывать на него могут только те, кто считается нуждающимся в улучшении жилищных условий и стоит на учете и в очереди. В таком случае государство предоставляет квартиру по договору социального найма или дает земельный участок, где нужно построить садовый или жилой дом.

Льготы положены и на оплату коммунальных услуг. Ветеранам труда федерального значения предоставляется компенсация в твердом размере, то есть фиксированная сумма. В 2026 году в Гатчинском муниципальном округе размер выплаты составляет 1018 рублей независимо от того, в частном или многоквартирном доме проживает льготник.

Помощь ленинградским ветеранам труда

На дополнительную помощь от региональных властей могут рассчитывать и обладатели звания «Ветеран труда Ленинградской области».

Так, например, им предоставляется ежемесячная денежная выплата, размер которой в 2026 году составляет 949 рублей.

Также предоставляется льготный проезд на общественном пассажирском автомобильном транспорте на основании единых социальных проездных билетов (ЕСПБ) на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Активировать такой билет можно в любой день месяца. Стоимость ЕСПБ в 2026 году – 500 рублей.

Предоставляют ветеранам и льготный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Запись ресурса производится на бесконтактную электронную пластиковую карту (БЭПК). Стоимость проезда составляет 10 % стоимости одной тарифной зоны.

Помощь другим пенсионерам-льготникам

Ежемесячные денежные выплаты назначаются и проживавшим в блокадном Ленинграде, и инвалидам (размер выплаты зависит от группы). Права на льготы имеют труженики тыла, работавшие не менее шести месяцев в период Великой Отечественной войны; реабилитированные и пострадавшие от политических репрессий, их дети и супруги; а также дети войны, родившиеся с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года и прожившие не менее пяти лет в Ленинградской области.

Оформить льготы на социальную поддержку можно через МФЦ или «Госуслуги», налоговые льготы – через ФНС, МФЦ или личный кабинет налогоплательщика.

Важно знать: если пенсионер имеет право на несколько льгот, предоставляют только одну – по выбору. Исключение – «чернобыльцы».

Более подробная информация по льготам пенсионерам размещена на сайте комитета по социальной защите населения Ленинградской области в разделе «Меры социальной поддержки населения».

О зубных протезах

Невозможно перечислить все льготы в одной статье. Расскажем более подробно, кто может рассчитывать на бесплатные зубные протезы.

Государственная услуга по обеспечению бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов) предоставляется отдельным категориям граждан

1. Лица, которым присвоено звание «Ветеран труда».

2. Лица, которым присвоено звание «Ветеран военной службы» до 31 декабря 2004 года.

3. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

4. Лица, являющиеся получателями ежегодной денежной выплаты за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».

Обязательные условия:

• Достижение возраста, дающего право на пенсию по старости, либо достижение возраста 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин.

• Получение ежемесячной денежной выплаты из средств областного бюджета Ленинградской области ветеранам труда (ветеранам военной службы, которым звание «Ветеран военной службы» присвоено до 31.12.2004 г.), труженикам тыла.

Сертификат на изготовление (ремонт) зубных протезов предоставляется один раз в пять лет. Срок его действия – два года с даты оформления.

Обратиться в медицинскую организацию необходимо в течение 12 месяцев с даты оформления сертификата.

Сумма сертификата в 2026 году составляет 75750 рублей.

