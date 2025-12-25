Новая развязка к аэропорту Пулково открыта на трассе М-11 с опережением графика

«Он обеспечивает быстрое и безопасное сообщение для жителей и гостей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фактически это новая подъездная дорога к аэропорту протяжённостью 5,5 км», — отметил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

В состав нового инфраструктурного объекта входят три путепровода: два из них общей протяжённостью 614 м расположены над Пулковским шоссе и один длиной 55 м — над М-11 «Нева».

Источник: ГК «Автодор»