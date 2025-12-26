Экономика области должна ориентироваться на своих специалистов

«Доморощенный» — не значит «несовременный», а значит — подготовленный и заряженный на работу и развитие в своём регионе.

Ленобласть уже заявила о реформе профессионального образования. Сегодня на Госсовете президент России Владимир Путин подчеркнул — мы вошли в период глубокой технологической трансформации. Искусственный интеллект, новые производства, изменение рынка труда требуют от нас пересмотра всей системы подготовки кадров.

Ленобласть — крупнейший портовый хаб Европы, промышленный регион, регион строек, энергетики и высокотехнологичных производств. Нам нужны инженеры, рабочие кадры, специалисты среднего звена, управленцы нового формата. Важно, чтобы молодые люди видели своё будущее здесь — получали качественное образование, достойную профессию и работу в родном регионе.

Главная цель — чтобы экономика области в ближайшие годы могла ориентироваться на своих — лучших, ленинградских специалистов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

***

Перед началом заседания Государственного Совета, которое было посвящено вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко стал участником Ёлки желаний в Кремлевском дворце. Умная колонка, турник и синтезатор: подарки ждут детей из Ленобласти и Енакиево.