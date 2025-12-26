Поиск на сайте
Экономика области должна ориентироваться на своих специалистов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал об итогах заседания Государственного совета по вопросам подготовки кадров для экономики Российской Федерации.

Экономика

«Доморощенный» — не значит «несовременный», а значит — подготовленный и заряженный на работу и развитие в своём регионе.

Ленобласть уже заявила о реформе профессионального образования. Сегодня на Госсовете президент России Владимир Путин подчеркнул — мы вошли в период глубокой технологической трансформации. Искусственный интеллект, новые производства, изменение рынка труда требуют от нас пересмотра всей системы подготовки кадров.

Ленобласть — крупнейший портовый хаб Европы, промышленный регион, регион строек, энергетики и высокотехнологичных производств. Нам нужны инженеры, рабочие кадры, специалисты среднего звена, управленцы нового формата. Важно, чтобы молодые люди видели своё будущее здесь — получали качественное образование, достойную профессию и работу в родном регионе.

Главная цель — чтобы экономика области в ближайшие годы могла ориентироваться на своих — лучших, ленинградских специалистов», — подчеркнул Александр Дрозденко.

