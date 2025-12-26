В клубе «В гостях у Куприна»

В свои без малого 90 лет Ольга Игнатьевна предстала перед зрителями энергичной, непосредственной, весьма обаятельной женщиной. Небольшой зал музея был полон, стульев едва хватило. Нарядная новогодняя елочка, сладкий стол с горячими кофе и чаем плюс интересный творческий вечер – что еще нужно, чтобы хорошо провести время?

Биография Куприна так или иначе известна многим жителям Гатчины, тем более зрителям, собравшимся в музее. Однако способ подачи материала и некоторые приведенные факты приятно удивили. Тщательно подобранные фотографии синхронно проецировались на большой экран.

- Как вы умудрялись так точно попадать в текст Ольги Игнатьевны с фотографиями? Ведь она, очевидно, импровизировала? – спросил я у Софии Меньшиковой, неизменной помощницы и руководителя группы во «ВКонтакте» «Во мне живет душа поэта».

- Мы тщательно репетировали перед выступлением, плюс, у нас с Ольгой Игнатьевной ментальная связь, – улыбнулась она.

Довольно скоро у автора встречи ментальная связь установилась и со всеми присутствующими. Ольга Игнатьевна подобрала факты, относящиеся к «мелочам» жизни писателя, частным подробностям. Именно они в первую очередь и интересуют людей. Александр Иванович – живой человек с весьма сложной, «пестрой», как он сам выражался, судьбой.

Саша Куприн – шестой ребенок в семье. Ранняя смерть отца, бедность. Из всех детей выжили только трое – сам будущий писатель и две старшие сестры. Переезд из родного города Наровчата в Москву положил начало будущей «бродячей» жизни писателя. Военная карьера оборвалась на самом старте. Молодой, способный подпоручик, как и его герой из будущей повести «Поединок», мечтал вырваться из захолустного гарнизона.

Попытка поступить в академию Генерального штаба закончилась самым нелепым образом. По дороге в Петербург Куприн вступил в конфликт с неким полицейским чином. Офицера отозвали обратно в полк, и он вскоре уволился из армии. Началась та самая «пестрая» жизнь. Кем Куприн только не работал в эти годы! От портового грузчика до артиста цирка. Все впечатления этих лет, естественно, найдут отражение в книгах писателя.

Остановимся подробнее на революционном периоде. В постсоветском литературоведении оценка этого времени, как правило, ограничивается короткой строкой: «Куприн не принял советскую власть и эмигрировал». На самом деле всё было значительно сложнее. Куприн оставался в Гатчине и после февраля, и после октября 1917-го. Более того, он даже встречался с Лениным. Об этой встрече Александр Иванович написал очерк «Моментальная фотография». Куприн ходатайствовал о помощи в выпуске массовой культурно-просветительской газеты для крестьян «Земля». Ленин перепоручил это дело Каменеву. По разным причинам издание не состоялось. В 1918-м Куприн написал фельетон «Великий князь Михаил Александрович». Писатель выступал против произвола новых властей на местах, когда, на примере князя, «каждый прохвост» мог решить судьбу беззащитного человека. Куприн пострадал от большевиков за свой фельетон. На три дня он был заключен в кутузку.

11 октября 1918 войска белых перешли в наступление. Генерал Юденич вошел в Гатчину. Здесь приходится обратиться к не самым надежным источникам. Все мы слышали фразу «врет как очевидец». Это когда реальный свидетель событий за пеленой времени и сформированных в обществе представлений вспоминает об увиденном в определенном ключе. Дочь писателя Ксения рассказывает в своей книге «Куприн – мой отец», что якобы некто в Гатчине сообщил Александру Ивановичу, будто его имя было в списке заложников у большевиков и он приговорен к показательному расстрелу. Фраза «я приговорен большевиками к расстрелу» надолго определила жизнь писателя в эмиграции.

Возвращение из Парижа в Ленинград тоже обросло всевозможными слухами. Красные и белые по сей день стараются перетащить великого писателя на свою сторону. В пылу споров люди забывают о том, что для человека литературного труда главное – языковая среда.

«Знаете ли, чего мне не хватает? – писал Куприн Илье Ефимовичу Репину. – Это двух-трех минут (разговора) с половым из Любимовского уезда, с зарайским извозчиком, с тульским банщиком, с владимирским плотником, с мещерским каменщиком. Я изнемогаю без русского языка…»

Письмо датировано январем 1920-го, то есть первыми днями эмиграции. Тоска по русскому слову не оставляла его до возвращения на Родину в 1937 году.

«Я счастлив, что наконец слышу вокруг себя родную русскую речь. Я никак не могу прийти в себя от радости, от чуда, что я снова у себя на родине», – сказал он корреспонденту «Известий».

Власти предлагали Александру Ивановичу вернуться в его «зеленый домик» в Гатчине, собирались сделать там ремонт. Но писатель отказался. Он понимал, что дни его сочтены.

…Короткий перерыв, и вновь выступил Юрий Давыдкин. Он прочел небольшой рассказ Ольги Андриенко «Прасковья». Текст автобиографический. В нем повествуется об истории поездки мамы самой Ольги Игнатьевны на могилу отца, погибшего в 1944-го под Выборгом. Рассказ растрогал слушателей до слез. Пауза звенящей тишины, аплодисменты. Шутливые стихи самой героини встречи стали великолепным завершением вечера.

Остается добавить, что следующая встреча в рамках литературного клуба состоится 31 января, в субботу, в 17 часов. Приглашенным гостем станет на сей раз поэт, автор-исполнитель, участник Гатчинского КАП «Шхуна», актер творческого объединения «ТЕАТР и К», лауреат литературных конкурсов Владимир Васильевич Кошелев. Вход свободный.

Андрей Павленко