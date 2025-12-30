Чаи гоняете?

Чай – черный, зеленый, белый, синий (да, есть и такой), с добавками и ароматизаторами – тонизирующий напиток, который считается безвредным и даже в некотором роде полезным. Если о вреде и пользе кофе ведутся перманентные дискуссии, то на чай никто особого внимания не обращает. Однако не все так однозначно…

- В чае содержатся два основных вещества, которые оказывают влияние на нервную систему: психоактивное вещество кофеин, которое в малых дозах оказывает стимулирующее воздействие, а при длительном применении может вызывать слабую зависимость; и L-теанин – аминокислота, отвечающая за расслабление, не приводя к сонливости или угнетению центральной нервной системы, – говорит Артем Викторович. – Реальное содержание кофеина в чае очень мало. В сочетании с танином, теобромином и теофиллином кофеин в нормальной дозе действуют успокаивающе, снимая возбуждение центральной нервной системы. Но если переборщить, можно вызвать у себя кофеинизм – синдром психической и физической зависимости от кофеина.

Как пояснил невролог, чайная зависимость – или теизм – возникает, прежде всего, из-за бесконечных чаепитий, так как крепкий чай содержит большое количество кофеина, который быстро и сильно воздействует на организм. Огромные дозы кофеина получают любители чифира – очень крепкого настоя чайного листа. Обычный чай, заваренный в домашних условиях, тоже может вызвать привыкание, но за длительный срок.

Теизм опасен, в первую очередь, постоянным стимулирующим воздействием кофеина. Симптомы: тревога, беспокойство, тремор, возбуждение, головная боль и головокружение, бессонница и вплоть до судорог, рвоты, обострения язвы, аритмии, тахикардии и гипертонии.

Если заядлого чаевника лишить этого удовольствия, может случиться абстиненция – что-то вроде похмелья, синдром отмены.

- Абстинентный синдром развивается через 15-18 часов после последней выпитой чашки чая, – поясняет доктор. – У человека заметно портится настроение, появляются сонливость и повышенная раздражительность либо нарушения сна, может возникнуть забывчивость, рассеянность, головные боли и проблемы с концентрацией внимания. Эти симптомы, как правило, исчезают через три-пять дней.