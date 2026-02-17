Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 февраля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
18.02.2026 с 09:30 до 18:00
Новосветское ТУ:
д. Пустошка.
18.02.2026 с 09:00 до 17:30
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская, ул. Полевая.
18.02.2026 с 09:30 до 18:00
Елизаветинское ТУ:
д. Дылицы.
18.02.2026 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Петрово.
18.02.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский, ш. Белогорское д.16-30, д.85-99; ул. Крупской д.1-15; пр-т Республиканский д.57-76.
