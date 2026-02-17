Поиск на сайте
Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 18 февраля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 18 февраля 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

18.02.2026 с 09:30 до 18:00

Новосветское ТУ:

д. Пустошка.

 

18.02.2026 с 09:00 до 17:30

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская, ул. Полевая.    

 

18.02.2026 с 09:30 до 18:00

Елизаветинское ТУ:  

д. Дылицы.

 

18.02.2026 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:        

д. Петрово.

 

18.02.2026 с 09:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

п. Сиверский, ш. Белогорское д.16-30, д.85-99; ул. Крупской д.1-15; пр-т Республиканский д.57-76.        