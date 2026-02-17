Гатчина - город сильных духом!

7 и 8 февраля в Петербурге прошел Х Всероссийский старт по зимнему плаванию. Это был не просто заплыв, а настоящая проверка на прочность. Третий этап Кубка России и Любительского Кубка России собрал смельчаков из 22 городов России, Беларуси и Франции.

Погода решила добавить экстрима: столбик термометра опускался до минус 15°С, а вода 8 февраля была всего плюс 0,2°C. Гости с севера страны, привыкшие к холоду, и те были слегка шокированы петербургской суровостью. Но гатчинских любителей зимнего плавания этим не испугать. Наши спортсмены показали характер и достойные результаты.

Дмитрий Слободин не оставил шансов соперникам на дистанции 25 метров кролем и стал победителем.

Александр Малинин завоевал «серебро» на сложнейшей дистанции 100 метров брассом и 4 место на 25-метровке. Всего одно касание отделило его от бронзы.

Дмитрий Травкин доказал, что упорство побеждает всё. Финишировал четвертым на дистанции 25 м брассом, но главное - улучшил свой прошлогодний результат.