«Око государево»: всегда на страже закона

Полмиллиона за ранение

В 2025 году в прокуратуру поступило более 6630 обращений от граждан – почти на 35% больше, чем в 2024 году. Разрешено было свыше 5300 жалоб. По удовлетворенным обращениям выявлено более 1540 нарушений, принесено свыше 1270 актов прокурорского реагирования, и эти цифры также превышают данные 2024 года.

Из 1205 удовлетворенных обращений фактическим восстановлением прав граждан окончены проверки по 1081 обращению. Среди данных дел есть и примеры восстановления прав участников специальной военной операции. Например, в рамках рассмотрения обращения гражданина Р. было установлено, что в апреле 2022 года, находясь на боевых позициях при исполнении обязанностей военной службы в составе ЧВК, заявитель получил ранение. И ему было отказано в выплате единовременной компенсации за увечье, полученное во время боевого задания, по причине отсутствия официальных документов, подтверждающих данный факт.

Гатчинская прокуратура направила в Калининский районный суд Санкт-Петербурга исковое заявление об установлении факта получения ранения гражданином Р. и обязании Ленинградского областного центра социальной защиты населения повторно рассмотреть заявление о назначении выплаты. В сентябре суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил исковые требования в полном объеме. На основании вступившего в законную силу решения суда 25 ноября гражданину Р. была назначена единовременная региональная выплата за ранение в размере 500 тысяч рублей.

Не платят жалованье? Прокуратура разберётся

К сожалению, в Гатчинском округе еще встречаются недобросовестные работодатели – люди обращаются по поводу невыплаты заработной платы. Так, в октябре в Гатчинскую прокуратуру обратились работники ООО «Про-Сталь Конструкция», перед которыми предприятие имело задолженность в размере свыше 2,5 млн рублей. В том числе задолженность была и перед действующим участником СВО. По факту выявленных нарушений федерального законодательства в адрес руководителя компании прокуратура внесла представление. В отношении генерального директора организации было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ. По результатам рассмотрения принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате был погашена полностью.

В рамках рассмотрения обращений работников ООО «Агропитомник» прокуратура также установила, что организация задолжала жалованье 19 сотрудникам – порядка 3,5 млн рублей. В адрес руководителя компании городской прокуратурой было внесено представление, гендиректора привлекли к административной ответственности и оштрафовали. В результате принятых мер зарплату работникам выплатили.

Аналогично были восстановлены права двадцати сотрудников ООО «Зеленый мир», которым предприятие не заплатило свыше 4,2 млн рублей. Руководство привлекли к ответственности, зарплатные долги были полностью погашены.

Не заставляйте инвалидов ждать!

Гатчинской городской прокуратурой в судебном порядке защищены права инвалида на получение технических средств реабилитации. В рамках проверки по обращению гражданина Л. было установлено, что заявитель ежесуточно нуждается в техсредствах реабилитации. В отделении Фонда социального страхования по Санкт-Петербургу и Ленинградской области зарегистрировано 11 заявлений инвалида на оформление электронных сертификатов для приобретения требующихся техсредств, однако в нарушение законодательства отделением заявления приняты и рассмотрены с нарушением установленного срока.

Гатчинская городская прокуратура направила в прокуратуру Ленинградской области соответствующий проект представления, и в адрес управляющего фондом было внесено представление. Отделение признало задержку сроков рассмотрения заявлений инвалида, обосновывая ее техническими трудностями при обработке больших массивов информации.

При этом, не дождавшись ответа от фонда, гражданин Л. вынужден был самостоятельно приобрести средства реабилитации, потратив более 10 тысяч рублей. По данному факту Гатчинская прокуратура направила исковое заявление в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга о признании бездействия отделения незаконным, взыскании компенсации морального вреда и расходов. В ноябре суд удовлетворил требования прокурора.

Права детей-сирот и детей войны

Гатчинская городская прокуратура рассмотрела обращение гражданки М. и добилась восстановления прав сироты, которой необоснованно отказали в установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении.

В ходе проверки прокуратура установила, что девушка имеет статус ребенка-сироты и страдает тяжелой формой хронического заболевания, но данные обстоятельства не были приняты во внимание гатчинским комитетом по опеке и попечительству. Благодаря вмешательству прокуратуры постановлением администрации Гатчинского округа был установлен факт невозможности проживания сироты в ранее занимаемом жилье.

Также прокуратура помогла 87-летней жительнице Гатчинского округа Антонине Яковлевне, которой отказали в выдаче удостоверения «Дети Великой Отечественной войны». Ее дочь обратилась в Центр соцзащиты населения с заявлением и документами, но в связи с тем, что Антонина Яковлевна зарегистрирована в Ленинградской области менее пяти лет, в выдаче удостоверения ей правомерно отказали. Вместе с тем прокуратура установила, что фактически она проживает на территории региона более шести лет.

Гатчинская городская прокуратура направила в суд заявление об установлении факта проживания пенсионерки на территории Ленобласти более пяти лет. В октябре заявление было удовлетворено, факт проживания Антонины Яковлевны в регионе с сентября 2018 года установлен. В декабре Центром соцзащиты населения на основании вступившего в законную силу решения суда было принято решение о выдаче удостоверения «Дети Великой Отечественной войны». В соответствии со статьей 11.4. областного закона от 17.11.2017 № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», Антонине Яковлевне в беззаявительном порядке с первого декабря 2025 года была назначена ежемесячная денежная выплата по категории «Дети войны».

Статья за «обезвоживание»

В июне при проведении городской прокуратурой проверочных мероприятий были выявлены нарушения в деятельности МУП «Водоканал» г. Гатчины: в связи с выполнением работ по муниципальной программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной, инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Гатчинском муниципальном округе в 2025 году», в Мариенбурге более 11 часов отсутствовало холодное водоснабжение.

По выявленным нарушениям норм продолжительности отключения ресурсов в адрес руководителя «Водоканала» прокуратура внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 342-м потребителям сделан перерасчет платы за холодную воду. Одновременно по постановлению городской прокуратуры виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 7.23 КоАП РФ в виде штрафа в размере 500 рублей.

Екатерина Дзюба