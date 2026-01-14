Гобелен с вырицким дубом

Этот дуб – памятник живой природы всероссийского значения. Ему около 250 лет. Он был посажен в конце XVIII века семьей Кондратия Алексеева, переселенца из деревни Межно (тогда семьи крестьян переселили в пустовавшую несколько десятилетий после шведского владычества деревню Вырица). Один из потомков этой семьи – выдающийся писатель-фантаст и ученый палеонтолог Иван Антонович Ефремов, родившийся в Вырице.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Степанов поделился радостным событием и рассказал подробности:

- Сердечно благодарю президента АО «Узор» Ивана Григорьевича Козлова за очень ценный для меня подарок – гобелен с фотографией легендарного вырицкого дуба моего авторства! Эта фотография принимала участие в фотоконкурсе программы «Деревья – памятники живой природы» и вошла во второй том иллюстрированного сборника «Уникальные деревья России».

Еще один экземпляр гобелена размещен в народном музее фабрики «Узор», что является для меня большой честью! Уверен, что это принесет пользу сразу по нескольким направлениям, это будет популяризацией:

- вырицких достопримечательностей, ее культурного и природного наследия;

- программы «Деревья – памятники живой природы»;

- памяти нашего знаменитого земляка Ивана Антоновича Ефремова;

- генеалогии и памяти о крестьянах, которые возобновили жизнь в деревне Вырица в конце XVIII века.