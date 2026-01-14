Кто останется без света 15 января в Гатчинском округе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 15 января 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:
15.01.2026 с 10:00 до 18:00 2 раза на 30 минут
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы;
д. Алапурская.
15.01.2026 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Кезелево;
д. Мута-Кюля;
д. Ахмузи;
д. Петрово.
15.01.2026 с 09:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Белогорка (частично).
15.01.2026 с 10:00 до 17:00
Пудомягское ТУ:
д. Пудомяги.
15.01.2026 с 10:00 до 17:00
Веревское ТУ:
д. Малое Верево, ул. Кириллова, ул. Крайняя.
