Кто останется без света 15 января в Гатчинском округе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 15 января 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского округа:

Рубрики:  ЖКХ

15.01.2026 с 10:00 до 18:00 2 раза на 30 минут

Пудостьское ТУ:

д. Скворицы;

д. Алапурская.

         

15.01.2026 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Кезелево;

д. Мута-Кюля;

д. Ахмузи;

 д. Петрово.

 

15.01.2026 с 09:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Белогорка (частично).       

 

15.01.2026 с 10:00 до 17:00

Пудомягское ТУ:

д. Пудомяги.

 

15.01.2026 с 10:00 до 17:00

Веревское ТУ:

д. Малое Верево, ул. Кириллова, ул. Крайняя.

 