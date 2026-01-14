«Рождественский манифест» в Таицкой усадьбе Демидовых

На фоне старинной усадьбы разыгрались финальные баталии Отечественной войны 1812 года, когда остатки наполеоновского войска были отброшены к границе Российской Империи, за реку Неман.

В светлый праздник Рождества Христова Российская Империя отмечала день победы. А перед русским войском, сразившим сильнейшую армию мира, был зачитан указ Александра I об изгнании французской армии из России и об окончании Отечественной войны, вошедший в историю как «Рождественский манифест».

«До 1917 года Рождественский манифест Александра I зачитывался в рождественскую ночь во всех храмах страны. По сути, тогда это было своего рода 9 мая – праздник объединения всей России против врага», – говорит руководитель Гатчинского военно-исторического клуба Михаил Дятленко.

В Таицкую усадьбу Демидовых в этом году съехались около сотни реконструкторов из Гатчины, Санкт-Петербурга, а также гости из Череповца. Около двух тысяч зрителей собралось, чтобы своими глазами увидеть ожившую историю.

Комментировал происходящее военный историк Борис Кипнис.

«Я за этой реконструкцией наблюдаю уже давно, а последние три года согласился ее комментировать, что уже говорит о том, что она мне нравится. Это единственное на территории не только района, но и всей области подобного рода мероприятие, проходящее день в день, даже час в час, с этим историческим событием», – отметил Борис Григорьевич.

По окончании реконструкции гости смогли лично пообщаться с ее участниками, сделать памятные фото и даже выстрелить из исторических ружей и согреться ароматным чаем из самовара с баранками. Реконструкторы праздновали победу шампанским, сбивая горлышко саблей. Французские «коллеги» читали стихи о судьбе отступающего французского солдата, замерзающего в морозную русскую зиму, и рассказывали интересующимся о снаряжении и особенностях воинской формы.

Мероприятие проводится военно-историческими клубами Гатчины и Санкт-Петербурга при поддержке Паркового агентства Ленинградской области четвертый год подряд.

Фото Паркового агентства