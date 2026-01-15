Региональную доплату к пенсии теперь начислит Соцфонд

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области региональную социальную доплату к пенсии теперь начисляют в Отделении Соцфонда. Получателями доплат в беззаявительном порядке стали почти 200 тысяч пенсионеров региона.

«Региональная социальная доплата назначается, если размер пенсии меньше, чем прожиточный минимум для пенсионеров, установленный в субъекте федерации. В 2026 году эта граница составляет: в Санкт-Петербурге - 17 754, в Ленинградской области - 17 428 рубля. Таким образом все, чей доход оказался ниже приведенных цифр, получат необходимую доплату», – напомнил управляющий Отделением Социального фонда по СПБ и ЛО Константин Островский.

Пенсионерам не пришлось собирать какие-либо документы и приходить в клиентские службы Соцфонда для оформления выплаты. Право на соцдоплату определилось на основании сведений, имеющихся в Отделении СФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дополнительная информация по телефону круглосуточного контакт-центра 8 (800) 100-00-01, или в клиентских службах регионального Отделения СФР.

Пресс-служба ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области