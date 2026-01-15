Студенты из Гатчины уверены: «Есенин – это модно»

Центральной частью экспозиции стала коллекция из 17 моделей, созданная студентами под руководством члена союза дизайнеров России Елены Бадмаевой. Работы интерпретируют поэтическое наследие Сергея Есенина через современные технологические и художественные решения, сочетая цифровые методы производства, ручные ремесленные техники и переосмысление визуального кода поэта.

Выставка приурочена к 130-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти поэта. В ее создании «Школа дизайна» Гатчинского государственного университета сотрудничала с Московским государственным музеем С.А. Есенина.

Экспозиция строится на идее многослойного погружения в мир Есенина и включает несколько взаимосвязанных тематических блоков. Посетители смогут ознакомиться не только с костюмами, но и с уникальной авторской концепцией пространства, где образ поэта развивается через моду, движение и визуальную метафорику.

Важной частью проекта станет перформативная программа, в которую войдет модный перформанс-дефиле «Знакомый ваш, Сергей Есенин» в исполнении Театра современного танца «Каннон Данс», представляющий сценическую интерпретацию личности поэта средствами современной хореографии и пластики.

Отдельным блоком выставки будет представлена арт-лаборатория, созданная для расширенного взаимодействия зрителя с темами выставки и погружения в творческую среду проекта. В рамках работы арт-лаборатории предусмотрена обширная программа. В просветительский модуль войдут:

• Лекция «Три имиджа поэта», посвящённая трансформации визуального образа Есенина – от фольклорного героя до классика русской литературы.

• «Открытый диалог» с директором Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник» Олегом Робиновым, в ходе которого будут представлены малоизвестные факты биографии поэта, особенности его окружения и культурные контексты эпохи.

• Мастер-класс по набойке и печати по ткани, позволяющий участникам создать собственный вариант элемента костюма в эстетике коллекции «Есенин – это модно».

Эти мероприятия расширяют границы выставки, превращая её в открытую площадку для исследования личности поэта, взаимодействия с современным искусством и осмысления культурного наследия на новом уровне.

Совокупность выставки, перформативных действий и образовательных программ формирует полноценное культурное событие, позволяющее увидеть Есенина через призму современной моды и актуального искусства. Проект приглашает посетителей стать частью динамичной творческой среды, в которой классическое литературное наследие получает новое визуальное звучание и продолжает развиваться в контексте сегодняшнего культурного пространства.

Программа выставки:

16.01.2026 - Открытый диалог с Олегом Робиновым – директором Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник». Разговор об окружении поэта, об интересных фактах жизни поэта и малоизвестные черты гения.

17.01.2026 - Мастер-класс по набойке-печать по ткани, по следам представленной коллекции костюмов. Каждый участник сможет сделать свою версию костюма «Есенин – это модно».

21.01.2026 - Модный перфоманс-шоу «Знакомый ваш, Сергей Есенин» от Театра современного танца «Каннон Данс». Художественный руководитель Н. Каспарова.

24.01.2026 - Лекция «Три имиджа поэта», которая раскроет изменчивый образ Сергея Есенина от фольклорного героя до классика русской литературы. Преподаватель Института «Школа дизайна» И. Смирнова..