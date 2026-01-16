Читать – значит развиваться: учебные заведения Ленобласти могут создать свои литературные клубы

Проект стартовал в прошлом году, в нашем регионе уже создано порядка 20 клубов, с помощью которых ребята могут приобщиться к чтению художественной литературы, научиться вести дискуссии, разбирать и анализировать произведения.

Наиболее активные участники «Чтецких программ» получают возможность принять у себя известных деятелей культуры, кино и телевидения.

По словам генерального директора Общества «Знание» Максима Древаля, в год запуска в проекте зарегистрировалось более 5500 клубов по всей стране. Ключевой задачей на 2026 год является масштабирование «литературной» сети до 10 тысяч активных клубов.

Для победителей ежемесячного рейтинга Российское общество «Знание» запланировало более 200 встреч с топовыми спикерами, а 25 самых активных клубов по итогам полугодий получат специальную брендированную продукцию, включая наборы художественной литературы.

Участников проекта также ждут четыре федеральные онлайн-трансляции с известными спикерами на актуальные литературные темы и столько же совместных литературных викторин, победители которых получат памятные призы.

Летом 2026 года проект интегрируется в программы всероссийских детских лагерей, чтобы ребята во время отдыха смогли поучаствовать в играх, посвященных отечественной литературе.

200 лучших кураторов клубов примут участие в стратегическом семинаре в Центре знаний «Машук», где вместе с экспертами определят дальнейшую траекторию развития «Чтецких программ». Зарегистрировать литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».