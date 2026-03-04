Платить за свет «со скидкой»

10 февраля на внеочередном заседании депутаты Законодательного собрания Ленобласти поддержали региональный закон «О льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории Ленинградской области», предложенный губернатором Александром Дрозденко. Аналогичный документ действовал до конца 2025 года.

Новый вариант законопроекта продолжает существующую социальную политику в регионе. Льготные категории остались прежними: это домовладельцы, имеющие постоянную регистрацию в Ленобласти в течение года – как минимум, а также ТСЖ, управляющие компании и СНТ, оказывающие коммунальные услуги. Добавлено важное условие для получения льготы – отсутствие долгов за потребленную энергию. И, конечно, в доме должен быть исправный электрический счетчик.

Как пояснил вице-губернатор Ленобласти по экономическому развитию, председатель комитета экономразвития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков, законопроект фактически продлевает льготу, которая действовала в 2025 году, получатели субсидии не меняются:

– Таким образом, правоотношения продолжатся с 1 января в рамках тех расчетов, которые сейчас у граждан с энергосбытовыми организациями. То есть, как только законопроект будет опубликован, автоматически произойдет пересчет квитанций.

Тем, кто уже был подключен к льготному тарифу, подавать заявление для перерасчета не нужно.

Необходимо отметить, что льготные тарифы будут действовать для потребителей, находящихся во втором диапазоне энергопотребления: от 1500 кВт/ч до 4500 кВт/ч в месяц включительно. Для данной категории стоимость электроэнергии увеличится всего на 25 % относительно тарифов первого диапазона. Компенсация разницы между экономически обоснованным тарифом и сниженной ставкой для граждан будет осуществляться посредством субсидий из регионального бюджета. В 2026 году на указанные меры планируется выделить 136 млн рублей.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты обратили внимание на обращения граждан, которые жалуются на сложность начислений в платежных документах. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласился, что система расчетов должна быть понятна каждому:

– Думаю, в ближайший месяц «РКС-энерго» и ПСК с учетом принятого закона систематизируют начисление платы за электроэнергию, но не менее важно обеспечить обратную связь с жителями. Такую работу мы организуем.

Глава региона объявил о решении создать специальный «энергетический штаб» – рабочую группу под руководством председателя областного комитета по ТЭК Сергея Морозова.

В ходе пленарного заседания парламентарии приняли законопроект сразу в трех чтениях. 12 февраля закон Ленинградской области от 11.02.2026 № 7-оз «О льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории Ленинградской области» был официально опубликован. Он вступил в силу спустя десять дней, однако его действие распространяется на период с 1 января 2026 года, чтобы льготники не потеряли свои льготы.