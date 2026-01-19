Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
20.01.2026 с 10:00 до 16:00
Пудомягское ТУ:
д. Корпикюля.
20.01.2026 с 09:00 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Белогорка.
20.01.2026 с 10:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
с. Рождествено, КП «Набоковская усадьба».
20.01.2026 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское ТУ:
д. Старые Черницы,
д. Новые Черницы,
д. Вопша.
20.01.2026 с 10:00 до 18:00
Кобринское ТУ:
п. Высокоключевой(частично).
