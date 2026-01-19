Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 января

Чужие письма читать не принято. Но эти девятнадцать писем, хранящихся в музее Красногвардейского укрепрайона, обязательно нужно прочесть. Их написал своей жене и детям известный всей Гатчине человек – Герой Советского Союза Исаак Ананьевич Киргетов. В этих письмах так мало войны и так много заботы и любви...