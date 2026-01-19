Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 20 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 20 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

20.01.2026 с 10:00 до 16:00

Пудомягское ТУ:

д. Корпикюля.    

 

20.01.2026 с 09:00 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Белогорка.

 

20.01.2026 с 10:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

с. Рождествено, КП «Набоковская усадьба».

 

20.01.2026 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское ТУ:

д. Старые Черницы,

д. Новые Черницы,

д. Вопша.

 

20.01.2026 с 10:00 до 18:00

Кобринское ТУ:

п. Высокоключевой(частично).