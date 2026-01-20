2 года в эпицентре событий

За 2025 год в Штабе общественной поддержки «Единой России» прошло 1215 мероприятий, которые посетили более 17 тысяч человек; в числе партнеров Штаба – свыше 540 организаций и физических лиц.

15 января торжественное собрание в честь дня рождения регионального Штаба общественной поддержки «Единой России» открыл его председатель – спикер областного парламента Сергей Бебенин. Он отметил кумулятивный эффект, достигнутый Штабом за два года, когда к сотрудничеству были привлечены различные организации: «Этот инструмент очень пригодится в 2026 году, когда состоятся выборы в Госдуму РФ и Законодательное собрание Ленинградской области», – подчеркнул Сергей Михайлович.

Со второй годовщиной работы Штаба всех поздравил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленобласти Дмитрий Рытов.

Председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов в своем выступлении назвал Штаб общественной поддержки центром кристаллизации интересов всего региона: «Мы можем свести здесь воедино, обсудить и затем привнести предложения в органы законодательной и исполнительной власти». Александр Фирович вручил руководителю регионального Штаба общественной поддержки «Единой России», главе администрации Гатчинского округа Людмиле Нещадим высшую награду Общественной палаты региона – знак общественного признания Ленинградской области.

Людмила Николаевна приветствовала гостей, партнеров и соратников Штаба:

- Становится доброй и очень важной традицией встречаться активом Ленинградской области в начале года, в день рождения Штаба общественной поддержки «Единой России», чтобы подвести итоги ушедшего года и поставить задачи на год наступивший. Действительно, площадка Штаба общественной поддержки партии сегодня очень востребована всеми некоммерческими объединениями, общественными организациями, активными жителями Ленинградской области. Пожалуйста, приезжайте, рассказывайте о себе, презентуйте свои проекты, тиражируйте их на всю Ленинградскую область и даже на всю Россию. В этом был заложен глубокий смысл самой идеи открытия штабов общественной поддержки «Единой России» на этапе выборов президента. Я искренне благодарю всех партнеров штаба общественной поддержки, – а их сегодня более 540! Итоговые цифры года минувшего говорят о том, что наступивший 2026 год будет наполнен еще большим количеством ярких, очень важных и, самое главное, востребованных жителями Ленинградской области событий.

Сенатор РФ Сергей Перминов поздравил всех со второй годовщиной работы Штаба в видеообращении. Он отметил, что за два года площадка Штаба стала центром притяжения неравнодушных ленинградцев, членов партии: «Тысячи активных людей побывали в Штабе, в самые напряженные моменты жизни партии, региона и страны активисты организовывали в Штабе акции сбора помощи участникам СВО и членам их семей. Штаб – это центр общественной жизни и коммуникационный центр, связывающий партию и жителей Ленобласти».

На торжественном мероприятии состоялась церемония награждения партнеров и соратников Штаба. За большой вклад в реализацию социально-значимых мероприятий, высокие достижения в общественной деятельности и плодотворное сотрудничество со Штабом общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области благодарность объявлена региональному филиалу фонда «Защитники Отечества», Центру патриотического воспитания, Ленинградскому отделению общероссийского движения «Бессмертный полк России», региональному отделению Комитета семей воинов Отечества, Ленинградской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Школе третьего возраста, Общественной палате Ленинградской области и Гатчинского округа, Ресурсному добровольческому центру, региональному исполнительному комитету Ленинградского отделения «Единой России».

Также благодарности удостоены постоянные партнеры Штаба – организации и жители Ленинградской области: АНО «В ногу со временем», семейный клуб досуга, духовного и творческого развития «Королевское движение», ресурсный центр поддержки НКО «Пространство 47», женсовет Гатчинского округа, Центр творчества юных, Гатчинская городская организация Российского союза ветеранов Афганистана, совет ветеранов Гатчинского округа, Дворец молодежи, Дом культуры, телекомпания «ОРЕОЛ-Инфо», редакция газеты «Гатчинская правда», Гатчинская клиническая межрайонная больница, Гатчинское отделение «Движения первых», командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев, главная медсестра Гатчинской КМБ Наталия Земко, помощник главы администрации Ломоносовского района Александр Гуков и другие.

Награды за высокий профессионализм, многолетний и добросовестный труд в местных общественных приемных партии «Единая Россия» получили руководители приемных Лужского, Бокситогорского, Всеволожского, Ломоносовского и Волховского районов. За эффективную работу и существенный вклад в реализацию партийных задач благодарности удостоены местные общественные приемные Выборгского, Гатчинского, Сосновоборского, Тихвинского и Тосненского отделений партии.

По окончании церемонии награждения гости праздника приняли участие в мастер-классах, организованных партнерами Штаба общественной поддержки «Единой России» в Ленинградской области.

Екатерина Дзюба