600 калорий за час: эксперт Пироговского Университета объясняет, почему уборка снега — это тренировка

Уборка снега лопатой — это полноценная функциональная тренировка на свежем воздухе, сочетающая кардионагрузку и силовую работу. Она задействует основные группы мышц: ног (квадрицепсы, ягодицы), спины и корпуса (разгибатели спины, пресс, косые мышцы), а также плечевого пояса и рук.

Положительные изменения включают укрепление сердечно-сосудистой системы, повышение мышечного тонуса и выносливости, значительный расход калорий (до 400-600 ккал в час), а также мощный антистресс-эффект от физического труда и свежего воздуха.

Крайне важны меры предосторожности, особенно для людей с хроническими заболеваниями:

1. При проблемах с сердцем, давлением, спиной или суставами обязательна предварительная консультация с врачом.

2. Перед началом необходима короткая разминка.

3. Работайте в спокойном темпе, делая перерывы каждые 15-20 минут.

4. Ключевое правило — техника: держите спину прямой, сгибайте ноги, а не поясницу; не поворачивайте корпус, нагруженный снегом — поворачивайтесь всем телом. Не нагружайте лопату слишком сильно.

5. Одевайтесь по слоям, чтобы избежать перегрева и переохлаждения.

Таким образом, при грамотном подходе уборка снега становится не только хозяйственной необходимостью, но и ценной, доступной зимней активностью.