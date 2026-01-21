Поиск на сайте
Губернатор Александр Дрозденко представил логотип празднования 100-летия Ленобласти

Маяк в нём символизирует свет, лидерство и приграничный статус региона, а стилизованные нули даты образуют знак бесконечности — символ непрерывного развития и работы на благо области.

«Мы нацелены массово вовлечь жителей Ленинградской области. У нас будут и конкурсы на лучший памятник, на самое видовое место, на лучший туристический маршрут, тематический конкурс грантов и многое другое», — отметил Александр Дрозденко.  

Среди ключевых проектов к 100-летию региона: экологическая программа «Чистая Ладога», модернизация мемориала «Дорога жизни», открытие филиала центра «Россия», создание новых деловых и креативных пространств в Гатчине.