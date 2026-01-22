Поиск на сайте
Где отключат свет в Гатчинском округе 23 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 января 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.01.2026 с 09:00 до 18:00

Веревское ТУ:

д. Романовка,

д. Малое Верево,

п. ж/д ст. Старое Мозино.

 

23.01.2026 с 09:00 до 17:00

Сиверское ТУ:

д. Белогорка (частично).

 