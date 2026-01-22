Где отключат свет в Гатчинском округе 23 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 января 2026 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
23.01.2026 с 09:00 до 18:00
Веревское ТУ:
д. Романовка,
д. Малое Верево,
п. ж/д ст. Старое Мозино.
23.01.2026 с 09:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
д. Белогорка (частично).
