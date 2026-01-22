Капремонт домов в 47 регионе

Как подчеркнул Денис Беляев, в сфере ЖКХ работа не прерывались даже в новогодние праздники. На всех объектах капремонта было организовано дежурство. Но ни одной жалобы, связанной с комплексом работ по капитальному ремонту, в новогодние праздники комитет не получил. Конечно, случались и нестандартные ситуации, и отключения, но в целом, подводя общий итог отметил Денис Беляев, все мероприятия были выполнены эффективно, а сами «ситуации» стали основой для принятия решений и устранения выявленных проблем.

Что сделано

- В сравнении с прошлыми годами объемы выполненных работ выросли кратно. Если мы будем сравнивать 2025 год даже с 2024 годом, то это в два раза больше, с 2023-м – это, наверное, раза в три больше, – сообщил Денис Беляев.

Всего в Ленинградской области было проведено 1354 вида работ в 950 домах. На эти цели выделили и освоили 6 млрд

650 млн рублей.

- Может быть, на слух эти цифры воспринимаются не очень ярко. Но они очень многое значат для преображения Ленинградской области. Сумма внушительная. И всё это для того, чтобы жители Ленинградской области стали жить комфортнее и безопаснее, – сказал Денис Беляев.

Фонд капитального ремонта Ленинградской области заменил 107 лифтов в 44 домах, отремонтировал 249 крыш, 54 фасада и семь фундаментов. Специалисты обновили 209 внутридомовых инженерных систем – это отопление, холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение и водоотведение.

Работы по капитальному ремонту проводились по всей Ленинградской области. Наибольшие объемы работ выполнены в Гатчинском округе, Всеволожском и Тихвинском районах.

Почему именно на этих территориях? Руководитель ЖКХ региона объяснил это не только количеством домов (Всеволожский район самый крупный в РФ, а город Гатчина – столица региона), но и их техническим состоянием. Так, в Гатчинском округе отремонтировано 52 кровли, шесть фасадов и заменены лифты в четырех домах. И это только основные работы.

Как отметил Денис Беляев, регион придерживается комплексного подхода. Если дом включается в программу, работы планируются так, чтобы не оставлять здание в полузаконченном состоянии. Одновременно проводится обследование и готовится проектно-сметная документация (ПСД) для дальнейшего производства работ. Таким образом, в среднем порядка 100 проектов по каждому району уже подготовлено.

- Отдельно стоит упомянуть объекты, включенные в программу по поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Это важный момент с учетом специальной военной операции. Мы делаем всё возможное, чтобы семьи военнослужащих и их близкие чувствовали помощь, заботу и поддержку, – подчеркнул Денис Беляев.

О планах на 2026 год

В прошлом году было разработано 718 комплектов проектно-сметной документации для домов, которые войдут в программу капремонта.

На 2026 год внушительный план уже сформирован. Сейчас комитет ЖКХ планирует выполнение работ на 1168 объектах. На данный момент в перечне фигурирует 556 домов. По большей части видов работ конкурсные процедуры уже объявлены, по остальным будут объявлены в ближайшее время.

Также Денис Беляев сообщил, что в течение 2026 года возможны дополнительные корректировки и доработки, в том числе связанные с планами по Дню Ленинградской области. В этом году это будет 99-летие, пройдет торжество в Ивангороде. Традиционно к таким датам комитет ЖКХ готовит предложения по обновлению объектов, задействованных в праздничных мероприятиях.

- Также мы очень серьезно готовимся и рассчитываем реализовать программу по капитальному ремонту – наверное, даже в большем объеме – на 100-летие Ленобласти, которое будет проходить в городе Гатчине в 2027 году. Планов много. Пока мы говорим о них достаточно осторожно и аккуратно. Но следует признать: динамика положительная, – сказал Денис Беляев.

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов утверждена до 2052 года. И много работ уже сделано. Самое главное, как отметил председатель комитета ЖКХ, у Ленобласти уже есть обследованные дома, готовые проекты и есть понимание необходимого объема финансирования.

- Дальнейшая работа будет связана с доработкой проектов, их усовершенствованием, с изменением технологий, связанных с эксплуатацией, но это уже тонкая «донастройка», – сказал Денис Беляев.

Как ускорить капремонт

На сроки капитального ремонта своего дома могут повлиять сами жители. В регионе для этого разработаны конкретные документы, и уже есть хорошая практика их использования.

- У нас есть два постановления, которые действуют. Это постановление правительства Ленинградской области № 625, где прописано, как можно перенести капремонт на более ранний срок. К примеру, в 2025 году было перенесено 53 вида работ в 37 домах, – сообщил Денис Беляев.

Второй вариант предусмотрен постановлением № 499, позволяющим выполнить неотложный капитальный ремонт за счет субсидии региона. По нему в прошлом году были выполнены 63 вида работ в 55 многоквартирных домах.

- Ленинградская область делает в этом направлении даже больше, чем требуется на федеральном уровне. Это наша региональная инициатива. Всё зависит от активности администрации, управляющей организации и сплоченности жителей. В случае обращения к нам мы готовы скоординировать эту работу, чтобы она стала наиболее эффективной и в максимально короткие сроки была реализована. Принципиальное условие – участие жителей в жизни дома, которое будет выражаться в подтверждении их платежной дисциплины. Дальше мы будем соизмерять инициативы с возможностями. Есть удачные примеры консолидации жителей, они очень спокойно реализовывали свои планы по капремонту, – сказал Денис Беляев.

Для контроля за ходом работ и сроками жителям рекомендуется использовать приложение «Госуслуги. Дом». Если же жильцы столкнулись с тем, что запланированный ремонт не проводится, им следует обращаться непосредственно в комитет по ЖКХ Ленинградской области.

Подводя итог встречи, Денис Беляев отметил, что цифры по капремонту пока не окончательные и в рамках корректировки бюджета что-то еще может поменяться.

Татьяна Можаева