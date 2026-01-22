Квартирный вопрос

Сегодня в Гатчинском округе на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 1070 семей, из них 450 семей – малоимущие, состоящие на учете для получения жилья по договору социального найма.

Гатчинский округ одним из первых в Ленобласти пошел по пути обеспечения жильем участников специальной военной операции и членов их семей. Первоначально это касалось жильцов аварийных домов. С 2025 года норма расширена – для всех участников СВО и членов их семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма.

- Отрадно, что наш опыт сегодня транслирован губернатором на всю Ленинградскую область уже в рамках региональной программы. В начале года было объявлено о том, что участники специальной военной операции и члены их семей, признанные в установленном порядке нуждающимся в улучшении жилищных условий по договорам социального найма, будут обеспечиваться жильем за счет областных средств.

Людмила Нещадим еще раз огласила новеллу: с 2026 года в Гатчинском округе будут обеспечиваться жильем многодетные семьи, имеющие троих и более детей, признанные нуждающимся в жилплощади:

- На конец 2025 года 28 многодетных семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий по договорам социального найма, и мы для себя поставили задачу в течение трех лет эту тему закрыть. Но если бюджет будет позволять решить это оперативнее – значит, будем действовать быстрее.

Также Людмила Нещадим подчеркнула, что жилищная тема очень актуальна и с точки зрения расселения аварийного жилья. На 1 января 2022 года более 200 домов в Гатчинском округе были признаны аварийными. Новая программа «Расселение аварийного жилья» начала свою работу как раз с 2025 года. Гатчинский округ единственный в 2025 году получил средства из федерального бюджета на расселение аварийного жилья, и 13 домов, признанных аварийным в Гатчине, в 2025 году попали в эту программу:

- И мы успели провести все необходимые закупочные процедуры на приобретение жилых помещений для граждан. Дальнейшая программа расселения аварийных домов корректируется.

Людмила Нещадим напомнила, что сейчас расселяются дома, признанные аварийными в период с 2017 года по 31 декабря 2021 года.

Продолжается реализация муниципальной программы по обеспечению жилыми помещениями граждан, имеющих ту или иную инвалидность и проживающих в домах или квартирах, непригодных для проживания. Такое решение принимает муниципальная комиссия по результатам обследования.