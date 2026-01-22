Ленобласть поддерживает народный ВПК

«Мы выходим на прямую по созданию технопарка «Народный ВПК» для предпринимательской активности и занятости наших ветеранов. Мы уже начали проектировать первый цех площадью 2200 кв. метров. «Ростех» уже заявился, что он будет здесь якорным инвестором по созданию производств. Это будут небольшие производства. Плюс будем сопровождать наших «Кулибиных», которые будут получать гранты от фонда «Ленинградской рубеж», приходить туда в готовые цеха и реализовывать свои проекты. Минимум 6-8 цехов», — поделился на пресс-конференции Александр Дрозденко.

Технопарк создадут на базе Кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске.