Полигон закрыт, впереди рекультивация
На состоявшейся пресс-конференции глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим отметила, что вопросы экологии – в числе самых задаваемых жителями округа.
- Мусорная реформа, как бы мы ее ни критиковали, набирает обороты и совершенствуется, – заметила Людмила Нещадим. - Региональная комплексная схема размещения объектов для твердых коммунальных отходов корректируется. С 1 января, как и обещал губернатор Ленинградской области, мусорный полигон в Новом Свете прекратил принимать твердые коммунальные отходы. Впереди – рекультивация, и руководство юридического лица активно занимается разработкой проекта. Сейчас продолжается приемка строительных отходов и других инертных материалов, чтобы обеспечить как раз переход на этап рекультивации. Мусорные потоки из Петербурга перенаправлены на мусороперерабатывающие комплексы, в частности в Кингисепп.
В Гатчинском округе в рамках проекта «Эффективное обращение с отходами» создано 24 площадки для ТКО на Вырицкой, Дружногорской, Елизаветинской и Кобринской территории, ликвидированы несанкционированные свалки в Сяськелево и Тайцах. В округе внедрена система видеоаналитики на 22 контейнерных площадках, фиксирующая нарушения. Гатчина продолжает участвовать в пилотном проекте по сбору батареек (установлен 41 экобокс), в городе определены 112 мест сбора текстильных отходов.
Людмила Нещадим подчеркнула, что другие вопросы, связанные с состоянием экологии, тоже чрезвычайно важны:
- Это и качество питьевой воды, и состояние гатчинских водоемов, лесов и почв. Мы занимаемся этими вопросами вместе с профильными комитетами правительства Ленинградской области, чтобы гатчинская земля действительно становилась территорией, где хотелось бы жить, куда хотелось бы приезжать.
В 2026–2028 годах в рамках федерального проекта «Вода России» планируется расчистка реки Теплой, Белого озера, Карпина пруда.