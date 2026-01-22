Полигон закрыт, впереди рекультивация

- Мусорная реформа, как бы мы ее ни критиковали, набирает обороты и совершенствуется, – заметила Людмила Нещадим. - Региональная комплексная схема размещения объектов для твердых коммунальных отходов корректируется. С 1 января, как и обещал губернатор Ленинградской области, мусорный полигон в Новом Свете прекратил принимать твердые коммунальные отходы. Впереди – рекультивация, и руководство юридического лица активно занимается разработкой проекта. Сейчас продолжается приемка строительных отходов и других инертных материалов, чтобы обеспечить как раз переход на этап рекультивации. Мусорные потоки из Петербурга перенаправлены на мусороперерабатывающие комплексы, в частности в Кингисепп.

В Гатчинском округе в рамках проекта «Эффективное обращение с отходами» создано 24 площадки для ТКО на Вырицкой, Дружногорской, Елизаветинской и Кобринской территории, ликвидированы несанкционированные свалки в Сяськелево и Тайцах. В округе внедрена система видеоаналитики на 22 контейнерных площадках, фиксирующая нарушения. Гатчина продолжает участвовать в пилотном проекте по сбору батареек (установлен 41 экобокс), в городе определены 112 мест сбора текстильных отходов.